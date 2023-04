Nueva pinza de Junts y PSC al Gobierno por el decreto de la sequía

Junts y el PSC han vuelto a criticar el Gobierno de Pere Aragonès por su gestión de la sequía. Si el portavoz del partido de Turull, Josep Rius, ya se mostró contundente este lunes en rueda de prensa a la sede del partido acusándolos «de incompetencia» y de «mala gestión», el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, tampoco se ha quedado corto. El también vicepresidente de Juntos ha avisado que tomarán «la iniciativa en el Parlamento» si el Gobierno no presenta este martes un nuevo decreto sobre la sequía.

La portavoz del PSC-Unidos, Alícia Romero | ACN

Junts tomará la iniciativa

«Tienen margen hasta la reunión del Gobierno de esta mañana para aprobar un nuevo decreto. Si no lo hace, tal como se comprometió en sesión de control y no actúa, Junts tomaremos la iniciativa», ha asegurado en declaraciones en los medios, donde ha explicado que quieren presentar una propuesta para garantizar las inversiones necesarias para ayudar en los ayuntamientos y salir adelante proyectos como la desalinizadora del Prat. Como que el Gobierno no ha presentado el nuevo decreto, habrá que ver los siguientes pasos que seguirá el partido de Borràs.

Batet también ha acusado el Gobierno de «incumplir» con el expediente que la Comisión Europea le abrió por no haber presentado su plan de gestión del agua para el periodo 2022-2027. «Y todo nos lleva a pensar que el Gobierno también incumplirá con el compromiso del presidente Pere Aragonès y de la consejera Teresa Jordà de tramitar un nuevo decreto sobre la sequía en el pleno de esta semana», ha vaticinado. El presidente de Junts en el Parlamento ha manifestado su preocupación por la actuación del Gobierno ante la sequía porque «no lidera, no busca consensos y, además, incumple».

Enmienda a la totalidad del PSC

El PSC también ha seguido la misma línea y ha anunciado este requesón que presentará una enmienda a la totalidad a la proposición de ley sobre la sequía para poder eliminar el régimen sancionador en los ayuntamientos. La portavoz de los socialistas en el Parlamento, Alícia Romero, ha lamentado que la confianza con el Gobierno «se ha roto»: «Nos sabe mal que la consejera de Acción Climática, Teresa Jordà, y el presidente del Gobierno, Pere Aragonès, hayan fallado a su palabra». También ha explicado que no han mantenido cabe otra reunión con la Generalitat después de la cumbre del agua, que acabó sin acuerdo precisamente por las desavenencias sobre el régimen sancionador.

Precisamente, los comunes insisten que «hay una pinza» de PSC y Junts en la cuestión de sequía. La formación ha avanzado que no apoyará a la enmienda a la totalidad que el PSC ha anunciado este martes para eliminar el régimen sancionador en los ayuntamientos. Cid ha aclarado que son «muy críticos con la gestión» del Gobierno y ha puesto de ejemplo la sanción de la Comisión Europea. Aun así, no tienen «ningún problema» en el régimen sancionador. «Si exigimos medidas a la ciudadanía, los ayuntamientos también tienen que cumplir», ha argumentado.

De hecho, en el último pleno del Parlamento el Gobierno salió adelante el decreto sobre la sequía, a pesar de que Junts y PSC obligaron el Gobierno a tramitarlo como proposición de ley. Esto implica que podrán hacer sus enmiendas y reformas a través de una comisión parlamentaria.