Sánchez Llibre demana a Junts que faci costat a Pere Aragonès

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha fet una crida al Govern a deixar les desavinences a un costat per garantir “estabilitat política i econòmica” a Catalunya. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, Sánchez Llibre ha demanat que es “faci costat al president de la Generalitat i al Govern”. Sense donar noms, el president de la patronal catalana creu que “seria bo” que Junts doni suport al president Pere Aragonès per donar a l’executiu “la màxima estabilitat” i aconseguir que la legislatura “duri 4 anys”. A l’entrevista també ha demanat “evitar la ruptura” del Govern.

Durant l’entrevista, Sánchez Llibre ha remarcat la importància per als empresaris d’una “estabilitat política”. Preguntat per si les desavinences entre els socis de Govern i una opció real de ruptura afectaria l’economia catalana, el president de Foment ha confirmat que podria afectar a l’estabilitat econòmica. Per això, en nom dels empresaris catalans, demana als líders polítics que pensin en què “convé més pel país”.

Foment va donar suport a l’acord de govern

Sánchez Llibre ha recordat que la patronal va posicionar-se a favor d’un acord entre Junts i ERC per formar Govern. De fet, insten a treballar en aquesta coalició per conformar un govern “ràpidament” i evitar unes altres eleccions al Parlament. Per això, i després de mostrar el seu suport a aquest govern de coalició, el president de Foment ha remarcat que, sense entrar en les divergències dels partits, “seria bo que fessin costat al president i al Govern de la Generalitat”.

Front comú davant una “gran incertesa econòmica”

En la mateixa línia, Sánchez Llibre ha assegurat que “venen temps convulsos” i que, davant la “gran incertesa econòmica”, fa una crida a fer “pactes suficients” entre el Govern, els sindicats i els empresaris per tal d'”evitar el patiment i el dolor de famílies i empreses”. Ha defensat la importància de plantejar una política pressupostària per “reforçar la cohesió social” i evitar que “les desigualtats socials es vagin aprofundint cada vegada a més”.

Foment assegura que és “necessari un pacte de solidaritat i responsabilitat”, el que per ells es defineix com a “pacte de rendes”, i el qual ha d’estar “liderat pel president del govern espanyol”.