Foment creu que la Generalitat acabarà bonificant l’impost de patrimoni

El president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, s’ha mostrat “convençut” que “molt a curt termini” la Generalitat acabarà bonificant en un 95% l’impost de patrimoni. Sánchez Llibre ha recordat que Foment sempre ha estat “contrari” a aquest impost perquè el considera “confiscatori”, perquè existeix “única i exclusivament” a Espanya i perquè, després d’un estudi de fiscalitat competitiva, van arribar a la conclusió que “la fiscalitat espanyola necessitaria que aquest impost quedés anul·lat”. Ho ha dit aquest matí en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què també ha assegurat que confia que si al final el Govern no acaba aplicant aquesta bonificació sigui el Tribunal Constitucional qui el “faci desaparèixer” de la legislació espanyola. El president de la patronal ha assegurat que hi ha “moltes maneres” de compensar els 500 milions d’euros que deixaria d’ingressar la Generalitat, com per exemple fer que les administracions públiques siguin més “eficaces i eficients” i més digitalitzades.

Aplaudeix la decisió d’Andalusia, però critica “les formes”

Sánchez Llibre celebra que Andalusia hagi prescindit de l’impost de patrimoni i, assegura que els empresaris catalans ho “aplaudeixen”. Així i tot, ha criticat el president de la comunitat, Juanma Moreno Bonilla, per haver fet una crida als empresaris catalans perquè invertissin allà. “El fons és correcte”, però al president de Foment no li han agradat “les formes” perquè creu que alimenta un “conflicte territorial”. De fet, titlla la crida del president andalús d'”electoralista”.

A més, Sánchez Llibre descarta que aquestes declaracions tinguin efectivitat a Catalunya: “De les 550.000 empreses que hi ha a Catalunya, en van marxar unes 5.000”, i afegeix que, per molt que el senyor Moreno Bonilla faci aquesta crida, “no marxaran més empreses”. També ha eludit referir-se a les pràctiques de les comunitats de Madrid i Andalusia com a “dúmping fiscal” perquè és cada comunitat que aplica l’impost si ho considera oportú. “El mateix que fa Madrid i Andalusia ho podria fer la Generalitat”, ha insistit.

Un impost “inconstitucional”

A l’entrevista, el president de la patronal ha assegurat que no creu que la pressió d’Andalusia faci que la Generalitat rebaixi l’impost, que considera inconstitucional. Així i tot, per Sánchez Llibre, els 500 milions d’euros aproximadament que representen els ingressos en concepte d’aquest impost és una part proporcional “molt petita” si es compara amb els 33.000 milions d’euros del pressupost de la Generalitat.

El president de la patronal ha defensat que amb l’impost de patrimoni hi ha inversions individuals estrangeres que passen de llarg de Catalunya i per això ha emplaçat la Generalitat en eliminar-li si cal progressivament i en el transcurs d’una legislatura.