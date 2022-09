El Govern, al president andalús: “Que deixi els catalans en pau”

El Govern ha demanat al govern andalús, encapçalat pel líder del Partit Popular, Juanma Moreno Bonilla, que deixin els catalans “en pau”. El president andalús ha anunciat que eliminaria l’impost de Patrimoni a Andalusia, com va fer el govern de la Comunitat de Madrid, i ha demanat a les empreses catalanes que vinguin a la seva comunitat, on es pagarà menys impostos. En aquest sentit, la portaveu ha titllat les paraules de Moreno de “subhasta populista”, i el Govern de la Generalitat ha dit que no hi entrarà. La portaveu de l’executiu català, Patrícia Plaja, ha dit que no té por al fet que Catalunya deixi de ser competitiva i atractiva per les empreses. Plaja s’ha dirigit a Juanma Moreno dient que “faria bé de posar els ciutadans andalusos al centre de les seves polítiques”, ja que no és “el primer en fer-ho”.

Alberto Núñez Feijóo i Juanma Moreno confien a obtenir una gran victòria a Andalusia / Europa Press

El Govern, en contra de descentralitzar impostos

A més, Plaja també ha volgut constatar la posició contrària de l’executiu català a recentralitzar impostos, tal com ha demanat el ministre de Seguretat Social del govern estatal José Luís Escrivá, que ha reivindicat avui mateix la centralització de certs impostos impostos per lluitar contra la competència fiscal a la baixa. “Pensem que la centralització no és la millor opció”, ha afirmat la portaveu del Govern de la Generalitat.

Reivindica la feina de Giró

Plaja també ha reivindicat la feina que està fent el conseller d’Economia, Jaume Giró, en aprovar els pressupostos i ha recordat que l’any passat va ser el primer en 12 anys en aprovar-se a principis d’any. Plaja ha recordat que Giró està treballant en aprovar els pressupostos d’enguany, que té com a socis prioritaris els comuns i la CUP. Amb això, Escrivá opina que la competició impositiva entre territoris porta a situacions fiscals “extraordinàriament regressives” que ataquen la base de serveis públics com la sanitat o l’educació.