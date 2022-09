Foment demana a Europa que prengui mesures per abaratir el preu del gas

Foment del Treball ha instat les autoritats europees que prenguin mesures per a abaratir el preu del gas natural liquat i “frenar l’especulació”, eliminant el sistema de referència de fixació de preus actual. En un comunicat, Foment ha afirmat aquest dissabte que el sistema actual “no respon a un equilibri ofereix-demanda” i que afecta la competitivitat de les empreses.

En contra d’imposar impostos a les companyies energètiques

A més, ha advocat per excloure de la formació de preus les rendes de congestió de les infraestructures del centre d’Europa, incorporant un ‘price cap’ que l’elimini, i que aquest es fixi en referència a un mercat líquid i representatiu del preu mundial del gas. També s’ha mostrat en contra d’establir un impost extraordinari a les companyies energètiques, perquè amb ell “es perd la seguretat jurídica del règim fiscal”. “La proposta presentada pels grups parlamentaris del PSOE i Podem no és un impost com a tal i, per tant, es perd la seguretat jurídica del règim fiscal”, ha assegurat la patronal catalana liderada per Josep Sánchez Llibre. “La proposta no grava beneficis sinó volum de facturació i no grava un increment sinó el valor absolut”, ha criticat Foment, que igualment considera que el projecte de nou impost a les energètiques s’hauria de tramitar com a projecte de llei.

Josep Sanchez Llibre Foment del Treball – foment del treball

Valora positivament la reducció de l’IVA del gas

També ha valorat positivament una reducció de l’IVA sobre el gas del 21% al 5%. “És una bona notícia per alleugerir la tresoreria d’empreses i consumidors i s’hauria d’allargar el màxim possible en el temps”, ha aplaudit Foment, que també valora positivament la decisió del govern espanyol d’aplicar l’excepció ibèrica a les indústries que funcionen en cogeneració. Es tracta d’una mesura que va aplicar el govern espanyol per lluitar contra l’increment del preu del gas i per abaixar l’inflació, que s’ha desbocat en els últims mesos.