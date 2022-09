Cas Canelons: un tuitaire al·lega que va fomentar el debat sobre la immersió

Primera jornada de declaracions del sumari Canelons, el cas dels tuitares que van defensar la immersió i van carregar contra la decisió d’imposar el 25% de castellà a l’escola Turó del Drac de Canet de Mar (El Maresme). Aquest matí, dos dels quatre tuitares investigats han comparegut davant del jutge titular del Jutjat d’Instrucció 12 de Barcelona. Un ha declarat i l’altre s’ha acollit al dret de no declarar a l’espera que els perjudicats diguin la seva el proper dia 12. Cap de les acusacions -Vox, Movimiento contra la Intolerància, Hablamos español i Asamblea por la Escuela bilingüe en Catalunya- ni fiscalia s’ha presentat a la vista de les declaracions.

El jutge, però, ha advertit als encausats que no entenia el català. L’acusat ha admès que va escriure els tuits on es referia a la família amb “Ñ”. De fet, ha defensat que “l’Ñ” es referia a “espanyol” i no pas a “nyordo” -el malnom despectiu per referir-se als espanyols. En tot cas, ha arguït que els tuits només buscaven “fomentar el debat sobre la immersió lingüística a Catalunya”. El sumari consta d’una densa investigació de la Comissaria General d’Informació dels Mossos d’Esquadra que la fiscalia va qualificar de “profusa”. Al capdavall, van investigar 50 tuitaires que finalment ha generat una causa contra quatre.

I les altres piulades, què?

El tuitare que ha declarat només ha pogut respondre a les preguntes de la seva defensa perquè cap de les entitats ultraespanyolistes personades ha comparegut. És més, tampoc la fiscalia de l’Odi ha fet acte de presència tot i els recursos que hi ha esmerçat. Una situació estranya perquè fonts judicials asseguren que el delegat estatal de la Fiscalia de Delictes d’Odi, amb seu a Madrid, el fiscal Fernando Rodríguez Rey ha demanat fer un “seguiment exhaustiu” del cas.

El tuitaire declarant ha assegurat que la intenció de les seves piulades era “contribuir al debat del model lingüístic a les escoles”. En aquest sentit, ha defensat la licitud de les seves piulades. Així mateix ha retret al jutge que si bé se l’investiga a ell per una piulada, ningú no ha dit res sobre les piulades que va rebre acusant-lo de “nazi” o “lazis” o amb amenaces concretes arran del seu tuit.

Esperar què diuen els perjudicats

Per altra banda, l’altre tuitare que estava citat a declarar avui s’ha acollit al seu dret de no declarar. Segons Josep Rosell, el seu advocat, vol esperar a què el dia 12 de setembre declarin els perjudicats per constatar en quina mesura i què al·leguen per acreditar el dany moral. Un cop escoltats, demanarà comparèixer per declarar. Aquest tuitaire demanava convertir en un

En aquest marc, Rosell sospesa recusar el jutge perquè “en un cas com aquest, on la llengua hi juga un paper essencial, no entendre el català desperta suspicàcies sobre la seva imparcialitat”. Les fonts jurídiques del cas apunten que el cas és “molt interessant” sobre el dret a la llibertat d’expressió i el debat públic, però en cap cas hi veuen conductes delictives en les expressions tuitaires.

Fins a dos anys de presó

Els delictes pels que ara s’investiguen els quatre tuitaires poden suposar fins a dos anys de presó. Per una banda un delicte per lesió de la dignitat per motius discriminatoris de l’article 510 i un contra la integritat moral del 173.1 del Codi Penal. El dia cinc continuaran les declaracions dels encartats. Les defenses recorden que Twitter no va retirar les piulades fins que no va rebre una ordre judicial concreta. La xarxa de microblogs va fer el sord a les denúncies dels suposats afectats.