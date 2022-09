Giró respon al president andalús: “Per això volem marxar d’Espanya”

El conseller d’Economia, Jaume Giró, ha criticat les paraules del president d’Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, després que aquest “convidés” els empresaris catalans a tributar a Andalusia. Giró afirma que les seves paraules són una “mostra” de la voluntat “d’afeblir” Catalunya i, com ja ha fet el Govern, ha respost al president andalús: “És per això que alguns volem marxar d’Espanya com més aviat millor”.

El conseller d’Economia arremet contra Moreno Bonilla i assegura que Andalusia “es pot permetre” fer rebaixes fiscals perquè el model de finançament nacional li és favorable. Giró ha recordat al president andalús que “Catalunya és una comunitat que redistribueix cap a la resta de territoris, i Andalusia és receptora”.

En aquesta línia, el conseller ha assegurat que “mai faria una proposta”, “ni el fons ni en les formes”, com la que ha fet Moreno Bonilla aquest dimarts i que ha creat polèmica. Giró ha remarcat que “només” un model de finançament “just” permetria plantejar una reforma de l’impost de patrimoni a Catalunya. Així i tot, el titular d’Economia ha insistit que, per molt que el país es pogués permetre aquest tipus de rebaixa fiscal, no faria d’aquest fet “una bandera per convidar els empresaris andalusos” a tributar a Catalunya.

El govern li demana que deixin els catalans “en pau”

L’executiu català també ha enviat un missatge a Moreno Bonilla després de les seves polèmiques declaracions en què anunciava que eliminaria l’impost de Patrimoni a Andalusia, i ha demanat a les empreses catalanes que vinguin a la seva comunitat. La portaveu del Govern de la Generalitat, Patricia Plaja, ha titllat les paraules del president andalús de “subhasta populista” i li demana que deixi els catalans “en pau”.

En aquesta mateixa línia, Plaja ha lloat la feina de Giró en aprovar els pressupostos i ha recordat que l’any passat va ser el primer en 12 anys en aprovar-se a principis d’any.