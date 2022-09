ERC i l’ANC escenifiquen el seu distanciament estratègic

Una delegació de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), encapçalada pel seu vicepresident, Jordi Pesarrodona, s’ha reunit amb dos representants d’Esquerra Republicana per tractar la proposta de declarar la independència el segon semestre del 2023, coincidint amb la presidència espanyola de la Unió Europea. A la trobada, on hi eren Marta Vilalta i Meritxell Serret com a representants dels republicans, s’ha evidenciat el distanciament entre els dos ens independentistes. Els republicans aposten per la taula de diàleg i ser més transversals.

En canvi, el vicepresident de l’ANC, Jordi Pesarrodona, ha insistit aquest dimecres que l’entitat manté la seva proposta de declarar la independència el segon semestre de 2023, malgrat que tots els partits independentistes el rebutgen.

Ho ha dit en declaracions als mitjans, després d’haver-se reunit amb la CUP aquest dimecres al matí i amb ERC a la tarda en la ronda de contactes amb partits independentistes després de la Diada. Sobre la reunió amb la CUP, no ha volgut valorar-la perquè han pactat amb els ‘cupaires’ no fer declaracions, i sobre la trobada amb ERC, ha apuntat que han tingut “punts de confluència però encara hi ha bastants distanciaments”.

La capçalera de la manifestació de la Diada 2022 arribant al punt final, l’estació de França | Mireia Comas

La setmana després de la topada amb el Govern

La reunió arriba una setmana després de la trobada entre la delegació del Govern, encapçalada pel president Aragonès i per la consellera Vilagrà (tots dos d’ERC), i l’ANC. En la reunió s’hi va tractar la mateixa proposta de l’entitat independentista, però els representants del Govern es van mostrar ferms amb la seva aposta per la taula de diàleg i van rebutjar aplicar terminis a la independència.

Junts vol un espai estratègic

L’ANC, seguint la ronda de contactes amb els partits, també es va reunir amb Junts per Catalunya. En aquesta reunió, Junts va posar sobre la taula la necessitat d’un espai de coordinació independentista, i no va descartar la proposta de l’entitat. Tot i això, l’ANC, tal com va dir la seva presidenta, Dolors Feliu, no en va acabar de sortir satisfeta, tot i que es va evidenciar una obertura a la proposta que contrasta amb la posició del Govern.

Aquest passat dissabte, la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, també es va reunir amb el Consell per la República a Waterloo. En aquest sentit, el Consell per la República tampoc secunda, almenys no fil per randa, la proposta de l’ANC. Ho van deixar clar aquest dissabte el president i el vicepresident d’aquest òrgan a l’exili, Carles Puigdemont i Toni Comín, que van alertar que la cerca de la independència per la via de la confrontació és l’única possible, però que no és “una qüestió de terminis sinó de preparació”, segons un comunicat del Consell fet públic després d’una reunió del seu executiu a la Catalunya Nord.