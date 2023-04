ERC proposa una nova via per al vot de Puig: El telemàtic transitori

Esquerra Republicana ha proposat aplicar el vot telemàtic transitori per al diputat de Junts per Catalunya Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional anul·lés els acords de Mesa del passat estiu que implicava el seu vot telemàtic. Ho ha fet aquesta tarda en una nova reunió de mesa que ha començat aquesta tarda i que ha de servir per trobar una solució entre les forces independentistes. Els republicans proposen una nova eina, temporal, que es basaria en un mecanisme nou per “garantir el dret a vot” de Lluís Puig a través de l’article 4.2 del reglament del parlament, davant la impossibilitat de fer-ho de cap altra manera efectiva. La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha explicat que han estat en contacte amb Lluís Puig i ha posat d’exemple la via que es va utilitzar durant la pandèmia de la covid-19. “No es tracta de fer via delegació, sinó que ell mateix faci arribar el seu vot”, ha explicat la republicana, que planteja utilitzar-la ja en el ple d’aquest dimecres.

L’exconseller Lluís Puig durant una atenció als mitjans després de la vista per l’euroordre, a Brussel·les el 24 de febrer del 2020 (ACN)

Reforma del reglament

De fet, aquesta és la segona mesura que proposa Esquerra Republicana per defensar de forma tangible el vot d’aquest diputat de Junts. La setmana passada els republicans, juntament amb la CUP, van registrar una proposta de reforma parcial del reglament del Parlament que, per llei, hi incorporava el vot telemàtic i nous supòsits de delegació.

“Confrontar l’Estat”

Esquerra Republicana planteja doncs aquesta segona via per “construir un consens, i confrontar contra l’Estat i les ingerències judicials“. “És el que hauria de fer tothom, buscar vies de confrontar contra l’Estat en lloc de dividir l’independentisme”, diu la portaveu republicana, Marta Vilalta. Els republicans proposen tant la reforma del reglament com aquesta fórmula transitòria com a nous marcs legals per superar els tribunals, de la mateixa manera que es va fer amb la nova llei del català davant la imposició del 25% de castellà. Vilalta assegura que “tenen la responsabilitat i el deure” de defensar el vot de Lluís Puig i ha explicat que la seva proposta seria una fórmula “momentània” i espera que la “reforma definitiva” sigui la reforma del reglament.