Cuidar-se a un mateix s’ha convertit en tot un estil de vida per a nou de cada deu catalans. En el dia a dia dels catalans el 88,2% manté una higiene adequada, el 80,4% s’alimenta i s’hidrata adequadament i un 74% té cura del seu descans. A més, els catalans són els més presumits de l’estat espanyol segons l’últim baròmetre de Pic Solution. El 72,5% dels catalans, de fet, fan tractaments de bellesa i d’autocura regularment i un 50% se sotmet a revisions mèdiques periòdicament.

Més de la meitat de catalans, a més, afirma que davant qualsevol símptoma de malaltia adopta de seguida mesures per cuidar-se a un mateix. Els controls més exhaustius que fan els catalans són els relatius al sistema respiratori, en especial als majors de 65 anys. Per comprar productes per cuidar-se, vuit de cada deu catalans va a la farmàcia regularment. De fet, són els qui van més a la farmàcia de tot l’estat espanyol. El 32,6% dels enquestats assegura que hi va un cop cada dues setmanes i la farmàcia és el punt de compra per excel·lència de productes de cura personal com termòmetres, apòsits i tensiòmetres.

Ara bé, a qui més consulten els catalans sobre productes i mètodes per cuidar-se és al metge de capçalera. Els catalans són qui més confia en els metges de família com a font d’informació, amb un 60,6% dels enquestats. Aquesta xifra és molt més alta que a l’estat espanyol, on s’arriba al 47,8%.

Un termòmetre / Pixabay

Poc control de la salut a casa

Ara bé, en el que fallen els catalans és en el control de la salut d’una forma constant i a casa. Menys de la meitat dels catalans controla paràmetres com la tensió o el sucre de forma habitual i només un 44,4% es mesura la tensió a casa. La majoria ho fa de forma esporàdica quan visita la farmàcia, el metge o quan es fa un reconeixement mèdic a la feina.

Això, tanmateix, podria estar canviant, ja que els catalans han augmentat la compra de productes d’autocontrol a casa com tensiòmetres -un 10% més de catalans té aquest producte a casa des del 2021- i pulsioxímetres -un 3,2% més-. Altres productes d’aquesta mena a les farmacioles dels catalans són els esprais nasals (+11%) i els aerosols i inhaladors (+7,6%).