Bona alimentació, exercici i un bon horari, claus per prevenir l’insomni

El somni és un procés biològic complex i, al mateix temps, una necessitat bàsica que contribueix a mantenir-nos sans i amb energia. La falta de descans pot tenir conseqüències negatives a nivell físic i psicològic, la qual cosa suposa un risc per a la salut. Per això, experts de Clínica Diagonal de Barcelona recomanen una sèrie de pautes per a aconseguir un descans de qualitat a partir d’una bona alimentació, activitat física i rutines horàries per a anar a dormir.

Per a algunes persones resulta difícil agafar el son a les nits i dormir un mínim de sis hores diàries. Els trastorns del son com l’insomni arrosseguen amb si conseqüències que poden perjudicar la persona que els pateix en el lloc de treball, els estudis i en la rutina diària. Per aquesta raó, els professionals de Clínica Diagonal adverteixen de les conseqüències per a la salut d’una mala higiene del somni, com són els problemes en el rendiment intel·lectual a l’hora de concentrar-se i adquirir nous coneixements, alteració de l’estat d’ànim, mal de cap, o problemes digestius i cardiovasculars, entre altres.

Així mateix, la falta de somni també pot provocar que el sistema immunitari s’afebleixi. Experts de la clínica indiquen que “la privació del somni produeix una disminució de leucòcits, augmenta la proteïna C i disminueix la producció d’anticossos”. En aquest sentit, els especialistes de Clínica Diagonal asseguren que tenir una bona alimentació i fer exercici de manera regular són dues dels factors clau que contribueixen a l’hora de conciliar un somni regenerador.

Alimentació

Els especialistes en nutrició de la clínica destaquen, a més, una sèrie d’aspectes relacionats amb l’alimentació que ajuden a potenciar una bona higiene del somni. Tots els menjars del dia i, sobretot, els sopars, influeixen en el descans de cada persona. És en aquest últim menjar del dia, abans d’anar a dormir, en la qual mèdics de Clínica Diagonal recomanen sopar lleuger, evitant així els sopars copiosos.

Durant el dia també destaquen la importància de consumir fruites riques en vitamina C per a afavorir l’estat de vigília durant el dia i tenir energia. Així mateix, són recomanables els aliments rics en triptòfan, calci i magnesi.

Hi ha persones que no tenen problemes per a agafar el son, però hi ha moltes altres que pateixen trastorns que dificulten el seu acompliment durant el dia a dia. Per això, les mesures adoptades per a combatre l’insomni o altres trastorns han de ser més severes. Per a aquestes persones, des de Clínica Diagonal aconsellen evitar, durant les últimes hores de la tarda, els aliments amb elements excitants com la cafeïna present en el cafè i en determinats refrescos; la teína del te; i la teobromina, que es troba en la xocolata i l’alcohol.

Rutines horàries

Les hores de somni necessàries per a afrontar la rutina, anar a treballar, estudiar i mantenir un estat actiu durant el dia poden variar segons la persona. D’aquesta manera, els professionals de la clínica destaquen que, encara que aquestes hores diàries de somni depenen de cada persona, no haurien de baixar de les sis hores ni tampoc ser més de vuit.

Així mateix, des del centre hospitalari relacionen la quantitat d’hores que necessita cada persona amb l’edat. Mentre que els nens necessiten més hores de somni, els adults poden mantenir-se actius dormint menys.

Durant el dia és freqüent fixar horaris respecte als menjars, la jornada laboral o l’estudi. No obstant això, també és molt important establir rutines horàries per a anar a dormir i conciliar un somni profund, evitant l’insomni. Des de la Clínica Diagonal de Barcelona destaquen la importància d’anar a dormir sempre a la mateixa hora per a acostumar el cos i el somni a aquestes hores de descans. Si això resulta difícil, també recomanen realitzar exercicis de respiració i meditació que poden ajudar a relaxar-se i garantir un descans de qualitat.