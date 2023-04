Atac vandàlic a les seus del PP i PSOE a Madrid

Les seus nacionals del Partit Socialista (PSOE) i del Partit Popular (PP), situades al carrer Ferraz i al carrer Gènova respectivament, han estat atacades aquest dilluns a la tarda amb pintura negra. En la façana de l’edifici on se situa la seu del PSOE, que aquest dilluns ha celebrat la reunió del seu Comitè Electoral, les taques de pintura negra s’estenen per l’entrada, esborrant el logo del partit. Així mateix, s’ha identificat els presumptes responsables de l’atac vandàlic i els agents de la Policia espanyola han arrestat a un home de 41 anys i a una dona de 61 per un delicte de danys, resistència i desobediència a l’autoritat.

Seu del PP a Madrid amb la façana tacada de pintura negra Data de publicació: dilluns 24 d’abril del 2023, 20:53 Localització: Madrid Autor: Cedida per PP

Pintades a les portes

En el cas del PP, aquest acte vandàlic amb pintura aconsegueix també la porta d’entrada i el frontal situat damunt amb les sigles de Partit Popular. El logo, en la part superior, només ha estat lleugerament pintat. Fonts del PP han assenyalat a Europa Press que després de veure el succeït han contactat amb la Policia. Aquest matí el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reunit en aquesta seu nacional al seu comitè de direcció per a planificar l’estratègia del partit, com sol fer cada dilluns.

El PP acusa l’esquerra radical

El secretari general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha assegurat que “l’esquerra radical pretén acoquinar als qui venen als actes del PP i també en la nostra seu”. “I queden 34 dies. La millor resposta en democràcia és el 28 de maig. Enfront de la seva intolerància i radicalitat, urnes plenes de vots per la llibertat amb GANES”, ha proclamat en el seu compte oficial de Twitter, en al·lusió a l’eslògan de campanya de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.