Bustos va ser informador a la policia patriòtica a través d’un exdetectiu de Método 3

L’exalcalde de Sabadell condemnat per corrupció, Manuel Bustos, va ser un dels informadors de la policia patriòtica per alimentar causes judicials contra el sobiranisme en el marc de l’Operació Catalunya. Així es desprèn dels àudios i documents incorporats a la macrocausa Tàndem de l’Audiència Nacional, la que investiga els negocis privats del comissari d’intel·ligència ara jubilat José Manuel Villarejo. Bustos va accedir a la policia patriòtica gràcies a la relació que va establir amb l’exdetectiu de Método 3 Antonio Tamarit, àlies el Mago, un sobrenom que li van posar per la semblança del seu cognom amb el de l’il·lusionista Juan Tamariz. Un mes abans, Bustos havia deixat els seus càrrecs després de la ser imputat, el novembre del 2012, al del jutjat número 1 de Sabadell per les irregularitats que va destapar del cas Mercuri i que el van acabar portant a la presó.

La primera trobada es va celebrar el 3 de setembre del 2014. Una trobada que va servir per oferir a Villarejo informació sobre presumptes negocis relacionats amb Convergència Democràtica de Catalunya i tota mena de xafarderies sobre diversos actors de la política catalana: els problemes d’oposició internar d’Oriol Junqueras a ERC, qüestions sobre la Diputació de Tarragona, sobre el grup de construccions OMSA, sobre les empreses de la família Sumarroca i sobre Carme Forcadell.

Ara bé, la reunió va estar preparada amb tot detall en un dinar entre Villarejo, el Mago i la mà dreta del comissari jubilat, Antonio Giménez Raso, que també havia treballat a Método 3. La relació amb Tamarit ja s’havia temptejat, tal com va avançar El Món, sobretot quan la policia patriòtica va aconseguir els informes confidencials de l’agència que dirigia Francisco Marco. La trobada entre el detectiu, Raso i Villarejo permet constatar que els col·laboradors cobraven dels informadors a canvi de futura protecció. Una reunió per saber com operava una facció de la policia patriòtica.

Part de l’agenda de Villarejo del 28 d’agost quan programen la reunió amb Giménez Raso y Tamarit/Quico Sallés

Part de l’agenda de Villarejo on fa un escandall del que parlaran amb Bustos/Quico Sallés

Tot molt ben preparat

El 28 d’agost del 2014, segons es desprèn de les agendes de Villarejo, Giménez Raso enraona amb el comissari proposant-li que celebri una reunió amb Manuel Bustos, que defineix com un “exalcalde del PSOE implicat en diverses corrupcions”. La cita serà el dia 3. Ara bé, unes hores abans, al migdia es troben tots tres en un dinar per preparar la reunió amb Bustos. Segons detalla Tamarit, ha contactat amb Bustos a través de dos informadors. La tesi és que Bustos li ha ofert informació sobre “l’exconseller Felip Puig” o “Port Tarragona”, “Ros Roca”, “Jordi Jané” (aleshores diputat de CiU), l’empresa Copisa i la Diputació de Tarragona, i fins i tot del major del cos dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, entre d’altres. Abans, però, Giménez Raso, Tony, li ha fet una llista de les qüestions que prèviament ha parlat amb Tamarit com, per exemple, els dos contactes que li han proporcionat conèixer Bustos, un mosso d’esquadra anomenat Paco, casat amb una dona, María José, molt afí al PSC.

Part de l’agenda de Villarejo del 3 de setembre quan comenten com han de fer el comissari, Tamarit i Giménez Raso, la reunió amb Bustos/Quico Sallés

La trobada serveix a Tamarit per exposar els presumptes casos de corrupció o irregularitats dels partits independentistes i fins i tot, de l’oposició interna que suposadament té Oriol Junqueras dins el partit. Un resum d’una reunió que ha tingut aquest estiu durant un sopar, des de les vuit del vespre fins a les cinc de la matinada, amb el mateix Bustos, després que dos informadors habituals del detectiu l’haguessin contactat. Segons explica Tamarit, Bustos li ha explicat que és “honest”, que “l’han fotut” i fa el seu “descàrrec”. Així, proposa donar informació sobre els negocis sospitosos i posar “als peus dels cavalls a Felip Puig”. “Sé com robaven al port de Tarragona”, afegeix el detectiu que li ha explicat en Bustos. I també exposa la predisposició d’acostament als crítics de Junqueras.

Part de la conversa entre Tamarit, Villarejo i Giménez Raso amb què el detectiu posa en antecedents sobre la informació que pot oferir Manel Bustos/Quico Sallés

Amic de Rubalcaba

Tamarit continua explicant que Bustos és molt amic de José Zaragoza, aleshores secretari d’organització del PSC, i del totpoderós Alfredo Pérez Rubalcaba, una dada que Villarejo rep encantat perquè, precisament, va ser quan era ministre de l’Interior quan el van ascendir a comissari. Giménez Raso apunta les operacions que Bustos ha pogut fer amb obra pública. Tamarit comenta, rient, que Bustos ha intentat enredar-lo amb algun detall menor i destaca que l’exalcalde sabadellenc demana ajuda per arreglar la seva “imatge”.

Part de la conversa on Tamarit explica l’amistat de Bustos amb Rubalcaba i José Zaragoza/Quico Sallés

“Dividim-nos el joc”

Villarejo, un cop escoltat Tamarit, prepara l’estratègia per a la reunió amb Bustos a la tarda. El comissari els proposa que li expliquin a Bustos, “per posar-lo en situació”, que Villarejo ha estat l’encarregat de “l’Operació contra els Pujol”. Per altra banda, subratlla que se li ha de deixar clar a Bustos que no li cobrarà res per ajudar-lo en els seus embolics judicials o d’imatge. En aquest sentit, proposa donar-li un cop de mà si la informació que dina és bona, i els planteja que tant Tamarit com Giménez Raso cobrin a Bustos per haver-li presentat a Villarejo. Per altra banda, Tamarit insisteix que Bustos està en “disposat a entrar en el joc”. Fins i tot, Villarejo avança que li proposarà que Rubalcaba li demani per ell. En la conversa proposen, fins i tot, decidir si s’hi adrecen com a “Manuel” o com a “alcalde”.

Part de la conversa entre Villarejo, Tamarit i Giménez Raso on preparen el joc per la reunió amb Bustos/Quico Sallés

La conversa continua i Tamarit comenta que Bustos té contactes amb grans empreses i que “són empreses que necessiten serveis”. Una mena de prospecció de mercat per a futures investigacions. Per això, Villarejo recomana a tots “funcionar com un equip” i sobretot que no es pensi que Tamarit és un “comissionista”, sinó que “són un grup operatiu i que tothom aporta alguna cosa”.

Villarejo recomana als seus interlocutors pensar i actuar com un grup operatiu/Quico Sallés

Acaben el dinar i preparen amb detall com s’han de trobar amb Bustos. Fins i tot, per evitar fer enfadar els responsables de seguretat de l’hotel on s’ha de celebrar la trobada. Tamarit els comunica que es comprarà una camisa. Preparen l’operatiu per recollir tota la informació de Bustos, com l’han de saludar i com ha de ser el protocol. La reunió, segons els diaris i agendes, és positiva. Villarejo en fa un resum en què apunta les finques d’ERC que tindrien un valor de 17 milions, les operacions de CiU amb Sumarroca, el muntatge a Catalunya Caixa, els “pisos a Torredembarra de Jordi Janet [Jordi Jané], el Port de Tarragona, els problemes del germà de Felip Puig, o noms històrics d’ERC com Jordi Portabella o un advocat d’Incasol. Continuarà.

Part final de la conversa on preparen com ha de ser la rebuda a Bustos/Quico Sallés