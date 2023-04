Un jutjat de Madrid comença a tramitar la querella de Giró per l’Operació Catalunya

Moviments interessants a la plaça Castilla de Madrid, on hi ha la seu dels jutjats territorials de Madrid, arran de l‘Operació Catalunya de la policia patriòtica a partir dels àudios publicats per El Món. De moment, el jutjat d’instrucció 11 de la ciutat ha començat a tramitar la querella interposada per l’exconseller d’Economia, Jaume Giró, i el jutjat d‘instrucció 10, la de l’empresari Carles Sumarroca. De fet, ambdós jutjats han donat als expedients número de diligències prèvies a efectes de registre i han passat les querelles al ministeri fiscal per tal que avali o no la competència del tribunal per encetar les diligències d’instrucció, un tràmit que és preceptiu. Aquest pas fa que en aquest moment ja hi hagi cinc jutjats que estudien l’Operació Catalunya: el número 13 ja ha admès a tràmit la querella de Sandro Rosell i dues querelles més estan pendents, la del director de la BPA, Joan Pau Miquel, al jutjat número 9, i la de l’excap superior del Cos Nacional de Policia a Catalunya, Narcís Ortega, que ha recaigut al jutjat 37.

En aquest sentit, i segons ha avançat El Periódico i ha confirmat El Món, precisament el jutjat 13 ja ha citat Rosell per al pròxim 10 de maig. Casualment, el mateix dia que comencen les compareixences a la comissió d’Investigació de l’Operació Catalunya al Congrés de Diputats, amb el comissari d’intel·ligència jubilat i un dels arquitectes de l’Operació Catalunya, José Manuel Villarejo, i el president de la Banca Privada d’Andorra (BPA), Higini Cierco. Fonts jurídiques del cas no han amagat certa sorpresa pel fet que primer citin el que interposa la querella abans que els denunciats. En tot cas, el jutge vol aclarir els marges de la querella i el relat que expressa sobre com es va orquestrar un suposat pla per processar-lo i que el va portar a complir dos anys a la presó preventiva i, després, ser absolt. El mapa de les querelles va prenent forma.

Un degotall de querelles

El circuit de querelles per l’Operació Catalunya va prenent forma. Ara com ara, però, oficialment només ha estat admesa a tràmit amb el plàcet del ministeri fiscal la de Rosell. Precisament, l’escrit de la Fiscalia avalava la competència dels jutjats de Madrid per instruir i investigar aquests fets, atès que els veia diferents dels que se segueixen a la macrocausa Tàndem, al jutjat d’instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, a mans de Manuel Garcia Castellón. Així que les defenses de Giró, Miquel, Ortega i Sumarroca ja han aportat l’escrit del ministeri públic als seus respectius jutjats.

En aquest sentit, els advocats, que veuen que els magistrats han començat a tramitar les querelles i a traslladar al ministeri fiscal la querella per tal que doni la seva opinió, han volgut avançar feina. La intenció és avisar els jutges que ja n’hi ha un que n’ha acceptat la competència material i territorial. Una altra cosa serà que algun dels querellats, comú a totes les querelles, demani l’acumulació en una sola causa. Una decisió que afavoriria el relat d’una operació conjunta com raonen que va ser el pla de l’Estat contra el Procés sobiranista.