La família Sumarroca, objectiu cobejat de la policia patriòtica 

Els Sumarroca –el pare, Carles, i els fills, Carles i Jordi– van ser objectiu de la policia patriòtica en l’entramat de l’Operació Catalunya. Investigats durant set anys en la causa dels Pujol i en la causa del 3% –per la qual Jordi Sumarroca va ser l’únic implicat del cas que va estar en presó preventiva–, els àudios i les anotacions a les agendes del comissari ara jubilat José Manuel Villarejo mostren que van ser una de les peces claus de l’operació contra el sobiranisme, vinculant els negocis dels Sumarroca amb la família Pujol Ferrusola. Són documents que consten en el sumari del Cas Tàndem –instruït pel magistrat Manuel García Castellón, titular del jutjat central d’instrucció número 6 de l’Audiència Nacional–, al qual ha tingut accés El Món.

De fet, Sumarroca és un dels noms que posa sobre la taula l’empresari Javier de la Rosa en les seves converses amb Villarejo per tal d’obrir una investigació judicial. Així mateix, serà l’aleshores líder del Partit Popular a Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho, qui insisteixi al comissari que coordinava l’operació parapolicial per tal que investigui els Sumarroca. Un nom que li fa saber amb insistència Victòria Álvarez, l’examant de Jordi Pujol Ferrusola. El principal motiu per justificar una investigació prospectiva era que la família Sumarroca havia estat fundadora de Convergència Democràtica de Catalunya. Sumarroca serà investigat juntament amb Carles Vilarrubí, Josep Massot o Albert Costafreda.

Part de l’agenda de Villarejo de la suposada trobada amb Alícia Sánchez Camacho on ja parla de Carles Sumarroca/Quico Sallés

Investigació prospectiva arran de La Camarga

Com inici de les investigacions sobre els Sumarroca cal destacar la conversa que Villarejo va mantenir amb Sánchez-Camacho en plena campanya electoral per a les eleccions del 2012 al Parlament de Catalunya, amb la promesa d’una virtual consulta sobiranista formulada per Artur Mas, amb les sigles encara de CiU, si guanyava les eleccions. És en aquesta conversa on Camacho proposa a Villarejo investigar Sumarroca. És el sis de novembre del 2012 i Villarejo en fa un resum en el seu diari.

Part de la conversa entre Camacho i Villarejo on li proposa investigar Sumarroca

Camacho no parla perquè sí. Les referències de Sumarroca li arriben de Victòria Álvarez, l’examant de Jordi Pujol, qui li filtra el nom en la famosa conversa de La Camarga del 7 de juliol del 2010. Un dinar que seria una de les primeres etapes de l’Operació Catalunya. Álvarez, davant les insistents preguntes de Camacho, li acaba confessant que Jordi Sumarroca és “molt amic” de Jordi Pujol Ferrusola i que sempre estan parlant de “negocis”. Per cert, que Camacho confon Teyco, l’empresa constructora dels Sumarroca amb Teisa, una empresa de transport públic de cotxes de línia.

Conversa entre Alícia Sánchez Camacho i Victòria Álvarez a La Camarga el 7 de juliol de 2010/QS

L’empresari, a tots els informes

Posteriorment, Villarejo encomana un informe a José Luis Clemente Marcet, alies Clon, un nom recorrent en la xarxa empresarial d’investigacions del comissari. De fet, Clon es feia passar com a “col·laborador” de la policia espanyola i, fins i tot, de l’FBI. Clemente també té un historial, com a mínim, fosc, d’empresari que ha tingut alguns problemes amb la justícia, amb processos per exemple relacionats amb el narcotràfic. L’informe de Clon consta d’informació sobre Sumarroca i d’altres empresaris com Carles Vilarrubí , Artur Suqué i conté dades de diverses entitats financeres d’Andorra.

Sumarroca, al primer gran informe dirigit a Clon per tal d’investigar la seva relació amb el Procés/Quico Sallés

Dies després, Villarejo va ampliant la informació sobre Sumarroca. El 19 de novembre del 2012, el comissari recull més detalls de la família, que van des de la seva relació històrica amb el president Jordi Pujol –fins i tot recorda que Carles Sumarroca pare el va anar a buscar a la presó el 1962 quan en va sortir després de complir dos anys i mig per les seves activitats antifranquistes– fins a les empreses que aleshores gestionaven els fills. El 29 de novembre, Villarejo anota que els Sumarroca, juntament amb l’empresa Casinos de Catalunya, haurien aportat 225.000 euros per al finançament irregular del partit.

Anotacions sobre Sumarroca i la seva relació personal amb els Pujol/QS

Recull d’empresaris que juntament amb Sumarroca tindrien relació amb els Pujol/QS

Anotació oj apunten que Sumarroca hauria aportat diners al finançáment del partit o dels Pujol/QS

Totes aquestes informacions es traslladaven puntualment al llavors secretari d’Estat de Seguretat, Francisco Martínez, i a Dolores de Cospedal, aleshores secretària general del PP i presidenta de Castella-la Manxa. Durant l’abril del 2014, Sumarroca torna a aparèixer en els plans de treball. En aquell moment, l’encarregat de trobar la informació va ser el comissari Enrique García Castaño, alies Big, el cap de la poderosa Unitat Central de Suport Operatiu (UDACO), és a dir, la unitat d’elit del Cos Nacional de Policia que procura la logística a les investigacions més delicades de la Comissaria General d’Informació, la UDEF o Afers Interns.

Anotació sobre la trobada amb Big per obtenir informació de Sumarroca/QS

Sumarroca es manté a la primera línia de la investigació en dues reunions claus de l’operació Catalunya. En primer lloc, una reunió el 10 d’abril del 2014, on hi participa Villarejo amb l’aleshores Director Adjunt Operatiu del CNP, Eugenio Pino, i el cap de la Unitat d’Afers Interns, Marcelino Martín Blas, on centren la pilota sobre els empresaris a investigar que tindrien relacions amb comptes i finances de la Generalitat. Dos mesos després, hi ha una nova reunió amb Pino en què Sumarroca torna a brillar pel seu protagonisme, que el posa al mateix nivell que “Banca Andorrana”. Continuarà.