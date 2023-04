La Junta Electoral desestima la queixa d’ERC per les polèmiques enquestes

La Junta Electoral de Zona ha desestimat la queixa presentada per ERC per la participació de l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, dilluns de la setmana passada en la presentació d’una enquesta electoral encarregada pel diari El Llobregat. Pels republicans, la participació de Marín en qualitat d’alcaldessa i amfitriona suposava incomplir la normativa electoral. Finalment, la Junta Electoral, en “no considerar acreditades les concretes manifestacions de Marín” durant l’acte, ha desestimat la queixa perquè amb la seva assistència no conculcava la necessària neutralitat de les institucions públiques perquè no hi va participar.

La presentació de les enquestses de ‘El Llobregat’ aquest dilluns al Centre Cultural Tecla Sala de l’Hospitalet amb els perioidstes Neus Tomàs, Àlex Sàlmon i Xavier Adell / V.P

Enquestes que donaven una clara victòria al PSC

Durant les últimes setmanes el mitjà del Llobregat ha anat publicant enquestes de diversos municipis de la comarca fins que, el passat dilluns, hi va haver la presentació de tots els estudis encarregats pel diari digital, amb la presència de l’alcaldessa de l’Hospitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín.

Enquestes amb llacunes tècniques

Més enllà de la presència del seu director, Xavier Adell, a la presentació també hi havia els periodistes Neus Tomàs i Àlex Sàlmon. Inicialment, Marín havia de donar la benvinguda als convidats sent “l’amfitriona”. Tanmateix, Esquerra Republicana de l’Hospitalet havia denunciat a la Junta Electoral Marín “per la utilització partidista de recursos públics en el context de les pròximes eleccions municipals ja convocades”. Des de les files republicanes consideren que la participació de Marín “suposa un incompliment de la normativa electoral”. Els republicans també critiquen que l’enquesta l’hagi fet Taforasia i que, en publicar l’edició en paper, hagin canviat el nom. A més, consideren que és una empresa sense cap solvència tècnica o professional i que la participació de Marín, en qualitat d’alcaldessa i amfitriona, representa una “clara vulneració de la necessària neutralitat de les institucions públiques”. Així ho denunciava la número 2 de la candidatura dels republicans a Hospitalet, Sílvia Casola, qui s’ha queixat que ho organitzi l’Ajuntament.