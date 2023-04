Els experts criden a vacunar-se contra la meningitis per l’augment de casos

La meningitis continua produint casos greus a l’estat espanyol. Concretament, un 10% del total de mil casos que es diagnostiquen cada any arriben a ser greus. Es tracta d’una malaltia que afecta el cervell i la medul·la espinal i que pot provocar, fins i tot, la mort. Els experts alerten d’una tendència ascendent en la xifra de casos, ja que malgrat que durant la Covid-19 la incidència va disminuir dràsticament, un cop superada la pandèmia han tornat a repuntar els casos. En l’última temporada epidèmica, els casos de meningitis bacteriana han augmentat un 10%.

La majoria de casos de meningitis les causa un virus, però també n’hi ha produïdes per fongs i bacteris, que normalment són més greus. La secretària del grup d’estudi de neurologia crítica de la Societat Espanyola de Neurologia, Marta Guillán, apunta que els virus digestius i l’herpes són els que provoquen la majoria de casos de meningitis vírica, mentre que darrere de les bacterianes hi ha els pneumococs i meningococs.

“La majoria d’agents que produeixen meningitis es transmeten per via respiratòria, per això minimitzar el contacte, utilitzar mascaretes i augmentar la higiene de mans durant la pandèmia va fer descendir els casos”, explica Guillán, que assenyala que haver superat la pandèmia ha provocat que actualment estiguin tornant a créixer els casos de meningitis.

Vacunar-se, essencial per a la prevenció

En el Dia Mundial de la Meningitis, que és aquest dilluns, els experts confien que la vacunació dels nens i la incorporació de la vacuna contra el meningococ B en el calendari vacunal infantil mitigarà aquest increment de casos. “La millor prevenció contra la meningitis continua sent la vacunació”, insisteix. De fet, la societat de la qual és membre promou la consecució d’un calendari únic de vacunacions a totes les comunitats per garantir l’equitat en la prevenció de la malaltia.

Vacunar-se és essencial per a la prevenció de la meningitis, perquè encara que la majoria de les persones que poden ser portadores dels bacteris que provoquen meningitis greus -un 20% de la població- no desenvoluparan la malaltia, sí que podrien transmetre-la. “Els grups de major risc són els nens menors de 5 anys i els joves d’entre 15 i 24 anys i també persones que pateixin alguna malaltia que comprometi el seu sistema immunitari o que visquin en entorns comunitaris o d’amuntegament”, explica Guillán.

Una infermera posa una vacuna / EP

Primera causa de mort per infecció en nens i adolescents

La meningitis és la primera causa de mort per infecció en nens i adolescents. La que major mortalitat provoca és la meningocòccica. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que un 10% de les persones que desenvolupen aquest tipus de meningitis mor i que el 20% presenta complicacions greus. Aquesta malaltia afecta especialment els països amb baix nivell econòmic, però és un problema mundial de salut pública. Per això l’OMS té tres objectius: