Revolta dels advocats d’ofici

Els advocats adscrits al Torn d’Ofici han decidit iniciar protestes per “dignificar” la seva feina. Amb aquesta intenció, han convocat una mobilització el pròxim 27 d’abril a les portes de la Ciutat de la Justícia. Una concentració que serà la rèplica de la convocada a Madrid davant el Congrés de Diputats el mateix dia. Les reivindicacions s’han posat negre sobre blanc en un manifest coordinat pel Grup d ‘Advocats del Torn d’Ofici de Catalunya.

El col·lectiu de lletrats que recorda que l’import del torn d’ofici és de 60 milions l’any. Un import que consideren que no avala la feina que arriben a fer i, que a més, no s’ha actualitzat des de les retallades del 2009. De fet, calculen que només el deute acumulat en l’IPC és del 14% en els mòduls de les tarifes que perceben. D’aquí que part de la reivindicació es dirigeix al departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a mans de la consellera Gemma Ubasart, que és qui té la competència delegada. En aquest context, recorden que ofereixen un servei indispensable de l’Estat de dret.

Ciutat de la Justícia / Wikimedia

Reivindicacions de retribució i conciliació

Segons el manifest, les reclamacions dels lletrats d’ofici s’orienten a la “remuneració digna i suficient del servei”. D’aquí que defensin la reforma de l’article 30 de la Llei d’Assistència Jurídica Gratuïta. Una modificació que estableixi que totes les gestions dels lletrats en els procediments judicials encomanats s’abonin al col·lectiu, és a dir, les assistències per exemple a escorcolls o declaracions que s’allarguin més enllà de la guàrdia. És a dir, que hi hagi una “remuneració de tot el treball fet”.

En aquest context, també reclamen l’abonament de les designacions per a la defensa de persones jurídiques. Un dels punts forts de les demandes és l’actualització dels barems respecte a l’IPC, que situen al voltant d’un 14% i que totes les administracions habilitin un pressupost per finançar el torn d’ofici. Per altra banda, també reclamen el “dret a la conciliació”. En aquesta línia recorden que no tenen permisos de maternitat ni paternitat o la dificultat amb què sempre es troben quan demanen absentar-se o suspendre una actuació judicial per una malaltia greu o la mort d’un familiar. També inclouen el dret a la desconnexió digital i a la reducció de la burocràcia.

Reconeixement de la feina

Per altra banda, un dels motors de la protesta és que per part de les administracions es “reconegui la dificultat per l’accés a la justícia gratuïta a persones i famílies amb rendes baixes per criteris econòmics”. I fan una passa més enllà, en tant que també sol·liciten el reconeixement de la condició d’autoritat en l’exercici de les seves funcions. Una petició que raonen davant l’augment significatiu de les amenaces, coaccions i agressions que asseguren pateix el col·lectiu. Una de les propostes també consisteix en instaurar campanyes de sensibilització del col·lectiu per “donar visibilitat, sensibilitzar i dignificar la imatge de l’advocat d’ofici”.

En definitiva, i més enllà de les reformes legals concretes, els advocats del torn d’ofici volen reivindicar un canvi efectiu en el Conveni de col·laboració entre Departament de Justícia i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya per a l’establiment del marc d’actuació en matèria de prestació d’assistència jurídica gratuïta.