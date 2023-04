El PSC, sobre la ley de Junts por la sequía: «Es una oportunidad»

El PSC considera que la proposición de ley de Junts sobre la sequía «una oportunidad para conseguir el acuerdo» y negocia con Junts su redactado. La iniciativa impulsada por el partido de Turull se debatirá y hará la votación final en el pleno de la semana que viene. El texto registrado por Junts incluye una moratoria de las sanciones del 1 de julio, pero desde las filas socialistas no comparten esta idea y propondrán un nuevo redactado. «Veremos si somos capaces de hacer una transacción que nos satisfaga a los dos», ha explicado la portavoz Alícia Romero. Los de Salvador Isla habían presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley sobre la sequía con la cual pedían eliminar el régimen sancionador. «Sancionar no llevará más agua», ha argumentado Romero. Con todo, admite que «negociar es ceder».

Albert Batet, Marta Vilalta i Alícia Romero a los pasillos del Parlamento / V. Campesino

Critica el Gobierno por la «carencia de voluntad de acuerdo»

La portavoz de los socialistas en la cámara ha lamentado que el Gobierno «no ha sido acertado» porque «no ha buscado un acuerdo que merece un tema como la sequía y con las consecuencias que puede tener».

El pleno del Parlamento de la semana que viene votará definitivamente la proposición de ley de Junts sobre la sequía que apuesta por no aplicar sanciones en los municipios hasta el 1 de julio. A los socialistas los parece bien que la tramitación de esta iniciativa, registrada el pasado jueves en el Parlamento, se haya hecho por vía exprés.

«Es una oportunidad para conseguir el acuerdo, para volver a dialogar». Romero ha justificado que su grupo no ha «entorpecido» la gestión de la sequía y que es el Gobierno quien «no ha respondido».

Con esta tramitación, el PSC admite que «probablemente» perderá el sentido su enmienda a la totalidad al proyecto de ley, que se acabará debatiendo más tarde que el proyecto de ley de Junts. Por eso, Romero ha dicho que pondrán «todos los esfuerzos para intentar que se apruebe el mejor proyecto» y que salga adelante «con el máximo consenso posible».

Reunión Junts-PSC

Los socialistas se han reunido con Junts para negociar la iniciativa y se han conjurado para llegar al pleno «con un acuerdo cerrado». De hecho, según Romero, hay «buena predisposición» a Junts para el acuerdo. Y ha deseado que el entendimiento sea «tan amplio como sea posible».

A los socialistas no los gusta la moratoria de sanciones fijada para el 1 de julio: «Sancionar no nos llevará más agua. Por lo tanto, nos gustaría que se valorara la actitud de los ayuntamientos». Es en esta línea que el grupo socialista intentará cambiar el redactado, porque no se sancione los consistorios que tienen la voluntad de resolver los cumplimientos en el plan de sequía.