El poeta i narrador Antoni Vidal Ferrando ha guanyat el 36è Premi Jaume Fuster que atorga l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) per la trajectòria de la seva obra, que compta amb una trentena de llibres i que ha estat traduïda a nou llengües.

En roda de premsa aquest dimarts, Antoni Vidal ha valorat a l’escriptor Jaume Fuster, a qui ret homenatge el premi i a qui també Vidal va conèixer personalment i tenien bona relació: “De Fuster no sé dir res que no siguin elogis; era generós, noble, intel·ligent, polifacètic, compromès i un escriptor de raça”.

El poeta i narrador Antoni Vidal Ferrando rep la insígnia de l’AELC de la mà del president Sebastià Portell Data de publicació: dimarts 25 d’abril del 2023, 13:53 Localització: Barcelona Autor: Guillem Roset

No s’ho esperava

Així, Vidal ha assegurat que produeix una gran alegria “tenir un premi que porta el nom de Fuster” i ha reconegut que no s’esperava arribar a guanyar el certamen i que li fa molt feliç.

El seu primer llibre de poemes va ser ‘El ball dels jorns’ (1986) i des de llavors n’ha publicat 16, entre els quals destaquen ‘Calvari’ (1992), ‘El batec de les pedres’ (1996), ‘Cap de cantó’ (2004), ‘Gebre als vidres’ (2012), ‘Aigües desprotegides’ (2018) i ‘Si entra la boira no tindré on anar’ (2022).

Com a narrador, Vidal ha publicat sis novel·les, entre les quals es troba la seva trilogia sobre la Mallorca del segle XX, iniciada amb ‘Els llynes i els calàpets’ (1994) i completada amb ‘La mà del jardiner’ (1999) que va ser Premi Sant Joan de novel·la; a més de ‘L’illa dels dòlmens’ (2007) –Premi de la Crítica Serra d’Or– i ‘Amors i laberints’ (2010).

Demana unió a l’independentisme

Vidal ha apostat per la unió de les diferents posicions dins de l’independentisme: “Totes les persones que estimem els Països Catalans, que lluitem per la independència, no ens hem d’enfrontar públicament entre nosaltres, així de senzill. Això em produeix una gran tristesa”.

Per a ell, la gent que vol el mateix no ha d’estar enfrontada: “Jo no m’enfronto a la gent i les coses que vull, m’atreviria a dir que és una falta d’intel·ligència. Clar que podem discutir i defensar les nostres postures, però crec que hauríem d’estar més units”.

Preguntat per si continuarà escrivint, ha afirmat que el seu objectiu és “veure la cara oculta de la realitat i il·luminar els angles morts dels paisatges existencials” i que ell en escriure intenta ser autèntic i que sigui nou.

Per part seva, el poeta, traductor i crític literari Sam Abrams, encarregat de fer la glossa, ha destacat de Vidal la qualitat de la seva obra i ha insistit que “Toni és poeta, però també és prosista”, alguna cosa que creu que no s’ha valorat massa en la literatura catalana, en les seves paraules.

El president de l’AELC, Sebastià Portell, ha recordat que el Premi Jaume Fuster el concedeixen els membres de l’AELC a un autor per la trajectòria de la seva obra, i que és l'”únic premi literari” que es vota entre tots els integrants de l’associació.