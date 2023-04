Jordi Turull produïa “al·lèrgia” a la policia patriòtica

El que va ser conseller de la Presidència durant el període de preparació del referèndum d’independència de l’1-O del 2017, Jordi Turull, també va estar a la diana de la política patriòtica. De fet, va ser objectiu d’una recerca genealògica de pa sucat amb oli, a la vista dels missatges de Whatsapp que compartien els fins pocs mesos abans secretari d’Estat de Seguretat, Francisco Martínez, i director adjunt operatiu, Eugenio Pino, que havia sigut el màxim comandament uniformat del Cos Nacional de Policia mentre Jorge Fernández Díaz era ministre d’Interior. Els missatges admetien que l’actual secretari general de Junts per Catalunya els produïa “al·lèrgia”. A més, asseguraven que s’havia canviat els cognoms per amagar que els seus orígens familiars a Zamora.

En aquests missatges –incorporats a la macrocausa Tàndem, en què el titular del jutjat central d’instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, Manuel García Castellón, investiga els negocis privats del comissari d’intel·ligència ara jubilat José Manuel Villarejo– Pino i Martínez fins i tot fan acudits sobre el president Carles Puigdemont i carreguen contra els advocats del Procés. Els missatges delaten com la cúpula d’Interior orquestrava el que s’anomena l‘Operació Catalunya.

Part de la conversa de whatsapp entre Pino i Martínez sobre Turull/Quico Sallés

Zamora, l’origen de “Turrrul”?

La conversa és del dos de novembre del 2017, un cop ja s’ha aplicat el 155 i s’han convocat eleccions al Parlament de Catalunya. Pino escriu a Martínez per fer-li un parell de consideracions. La primera i principal és sobre Jordi Turull, de qui tradueix el nom com a “Jorge”. “No sé què n’opines”, comenta l’ex DAO, “però a mi em produeix al·lèrgia”. “El seu veritable cognom no és Turull és Calvo, Turrrul [sic] és el del seu avi i va eliminar els del seu pare que era de Zamora i es va posar els de la seva mare”, afegeix. La resposta de Martínez és concloent: “Em deixes al·lucinat”.

Turull s’ha pres amb filosofia aquest missatge i assegura a El Món que ha quedat perplex de la informació perquè el seu pare, que es deia Domènec, Mingo, Turull era de Lliçà de Vall. “Em podien haver demanat l’arbre genealògic, que el tinc fins al 1815”, replica murri.

La conversa també inclou un acudit sobre Carles Puigdemont, amb un sevillà imaginari que amenaça de mort el president del Primer d’Octubre perquè la seva sogra, que viu, a Catalunya vol exiliar-se pel Procés i anar a viure a casa seva. “Puigdemont, maricón, tienes los días contados”, comenten irònicament per Whatsapp.