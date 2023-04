Joe Biden anuncia que es presenta a la reelecció dels EUA

Joe Biden ha confirmat que vol repetir com a president dels Estats Units d’Amèrica (EUA). L’actual president ha anunciat aquest dimarts que es presenta a la reelecció a les eleccions del país del 2024 per evitar que Donald Trump pugui tornar al poder. Aquesta notícia arriba després de setmanes d’especulacions en què ell mateix havia avançat la seva intenció d’aspirar a un segon mandat. En un vídeo de tres minuts publicat a les xarxes socials, el líder demòcrata ha apuntat que vol “acabar la feina” d’aquests darrers anys i ha subratllat la importància de “lluitar per defensar la democràcia”. Biden també ha carregat contra l’extremista republicà que vol “eliminar les llibertats” dels nord-americans.

El vídeo de l’anunci arrenca amb imatges de l’assalt al Capitoli del 6 de gener de 2021 i el discurs de Biden se centra a recordar que el país no pot donar per fets drets i llibertats i avisa de les conseqüències que podria tenir el retorn de Trump a la Casa Blanca, així com del risc que suposen els seguidors “extremistes” de l’expresident. En aquest sentit, l’actual president dels EUA ha afirmat que el país es troba immers en una “batalla” per no perdre “la seva ànima” i ha apuntat que “no és moment de ser complaents”.

Trump critica l’anunci de Biden

L’exmandatari, que ja fa uns mesos va confirmar la seva candidatura per als comicis de l’any que ve, ha titllat d'”inconcebible” que Biden vulgui quedar-se quatre anys més a la Casa Blanca després d’un mandat “fallit”. Per això, Trump ha demanat suport als nord-americans per fer front als actuals reptes dels EUA i, fins i tot, “prevenir la Tercera Guerra Mundial”.

L’expresident dels Estats Units Donald Trump carrega contra l’anunci de Biden | Europa Press

El comunicat de Trump ha arribat poc abans de l’anunci formal de Biden sobre la seva candidatura a la reelecció i, en el document, acusa el líder del Partit Demòcrata de ser “el president més corrupte” de la història dels EUA. “Podries ajuntar els cinc pitjors presidents (…) i no haurien causat tant dany com Joe Biden a la nostra nació”, ha reblat en el text.