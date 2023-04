Junts presentará lista en 728 municipios para el 28-M

Junts por Cataluña presentará lista a 728 municipios. Así lo ha anunciado el secretario general del partido, Jordi Turull, y su secretario de Política Municipal, David Saldoni. «Son las primeras elecciones a las cuales nos presentamos», ha dicho Turull, quienes ha recordado que Junts es un partido con tres años de vida. El secretario general de Junts ha asegurado que las elecciones municipales son «aquellos comicios donde se ve qué implantación territorial tienes» y ha vuelto a recordar que para su partido es tan «importando la capital de Cataluña como el pueblo más remoto del país».

El objetivo de Turull, inicialmente, era presentar hasta 800 listas, a pesar de que ha reconocido que se marcó este objetivo para maximizar la consecución de listas. En las últimas elecciones, en las cuales el espacio convergente iban juntos, la marca Junts por Cataluña consiguió hasta 772 listas en todo el país. Ahora, Junts presenta 728, mientras que el PDeCAT, bajo el paraguas de Ahora Pacto Local, ha logrado 181. En cambio, Esquerra Republicana ha conseguido llistes en 804 municipios, el PSC, 615, y la CUP, 167 candidaturas.

El secretario general y política municipal de JxCat, David Saldoni, presentando el lema ‘Gente de verdad’ Fecha de publicación: jueves 01 de diciembre del 2022, 11:11 Localización: Barcelona Autor: Sílvia Jardí

Pactos con partidos que vienen del espacio convergente

Junts por Cataluña se presentará en todas las capitales de comarca y ha logrado acuerdos con partidos provenientes del PDeCAT, como ahora Impulsamos Penedès, Impulsamos Lleida, Junts por Martorell, Junts por Malgrat de Mar y Junts por Vacarisses. Así mismo, también se ha logrado el pacto con Demócratas en algunos municipios, así como el acuerdo con el PDeCAT, Movimiento de Izquierdas en Barcelona por la candidatura de Xavier Trias.

En cuanto al Arán, Junts por Cataluña ha logrado un acuerdo «de colaboración y respeto» con Convergència Democrática Aranesa, que se presenta en 8 municipios, así como en el Conselh Generáis de Aran. Además, Turull ha asegurado que no han presentado candidaturas fantasma y que todas las personas que han presentado en cada una de las listas «son del municipio».

Política de pactos

En cuanto a la política de pactos, Turull ha recordado como Junts por Cataluña tiene su ponencia política la prioridad de pactos con el independentismo. «No habrá un nuevo 1 de octubre, si no hay un buen mayo», ha dicho Turull, a pesar de que ha reconocido que cada municipio es un mundo diferente. «La política municipal tiene muchas vertientes. Ahora todo es especulación. No nos concentramos con la calculadora, sino con la brújula», ha dicho el ex consejero, que cree que no se defenderá el mismo que se defiende en el Penedès que en la Garrotxa.

De esta forma, el Secretario de Políitca Municipal del partido, David Saldoni, ha explicado que el «98% de los catalanes podrán poner la candidatura de Junts en todas partes» y ha reconocido que en los municipios de menos de 200 habitantes «no han querido forzar la máquina». A la vez, ha explicado que presentan listas a los 36 municipios del área metropolitana y ha explicado una anécdota: el candidato más joven que presentan tiene 20 años y está en Serinyà.

Candidaturas por vegueries: