Les primeres eleccions que vota i ja és cap de llista: el cas d’un alcaldable del 28-M

Té 20 anys, encara no ha votat en unes eleccions i ja és cap de llista. És el cas de l’alcaldable de Junts per Catalunya a Serinyà, un poblet de poc més de 1.000 habitants del Pla de l’Estany, ja molt a prop de la Garrotxa. Es tracta de l’Isaac de Sangerman, qui viu de tota la vida a Serinyà i cursa el segon curs de doble grau de dret i ciències polítiques. De fet, es tracta de l’alcaldable més jove que presenta Junts per Catalunya arreu del país.

La candidatura de Junts per Catalunya a Serinyà encapçalada per Isaac de Sangeman

Fill del Procés

“Sempre he tingut molt d’interès per la política. Des dels 15 o els 16 anys“, explica el candidat en declaracions a El Món. De fet, la seva afició amb la política comença arran del Procés independentista, ja que era un context propici. L’ara alcaldable de Junts per Serinyà explica que sempre ha estat vinculat al teixit associatiu del poble, com ara la colla gegantera, fet que l’ajuda al fet que la gent “el conegui” i tingui el valor afegit de la proximitat que ha de tenir un alcalde. “D’aquesta forma vas veient el funcionament de la política municipal”, explica l’Isaac.

De Sangerman explica que és militant de Junts per Catalunya des dels 18 anys, tot i que, de moment, no està afiliat a les seves joventuts (JNC). Afirma que és afiliat de Junts pel “caràcter transversal” que veu en el partit i perquè “treballa per l’objectiu de la independència de Catalunya”. “Sempre he tingut clar que era un partit amb el qual m’he sentit identificat”, diu de Sangerman. De cara a les eleccions, el partit li proporciona un equip d’assessors per a la campanya i per a la gestió del dia a dia d’un ajuntament, tal com fan amb la majoria de candidats. “Tenim un equip a darrere que podem consultar, com ara una assessoria jurídica”, explica.

La broma de Turull

De fet, en la presentació de les 728 llistes per a les eleccions municipals del 28 de maig, el secretari general de Junts, Jordi Turull, es va permetre el luxe de fer una broma sobre la seva edat. “Li vaig preguntar a la presidenta de la vegueria de Girona, Maria Àngels Planas, a veure si estava segura que era major d’edat“, va dir rient en roda de premsa. “És un xicot molt maco i molt ferm. Quan et fas gran, els veus tan joves…”, va dir Turull enmig de les rialles dels periodistes.

Canviar la dinàmica de 16 anys d’ERC

Serinyà està governada per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) amb una majoria consolidada de 7 regidors, contra els 2 de Junts. Enguany, aquests dos partit canvien d’alcaldables. L’alcalde republicà Josep Antoni Ramon Guasch passa a ser el número dos d’ERC, mentre que el cap de llista és el regidor Sergi Planagumà. Pel que fa a Junts, Joan Poch no repeteix com a alcaldable després de dos mandats, i Isaac de Sangerman n’agafa el relleu. El PSC també s’hi presenta, malgrat no tenir representació al consistori.

Des de fa 16 anys, els republicans governen el poble i des de Junts volen “renovar l’equip de govern”. “Si governem, farem una auditoria dels darrers 16 anys per saber en quin punt es troba el poble”, explica l’alcaldable de Junts. Així mateix, també proposa fixar una partida regular en l’adequació dels carrers, en comptes les partides extraordinàries que es fan servir ara. “També volem impulsar un polígon industrial als afores dels municipis”, assegura. Sobre la compatibilitat entre els estudis i el càrrec, de Sangerman creu que “no hi hauria problema”. “Si surto alcalde, la meva prioritat serà el poble, però continuaré estudiant”, explica.