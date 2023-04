Las primeras elecciones que vota y ya es candidato: el caso de un alcaldable del 28-M

Tiene 20 años, todavía no ha votado en unas elecciones y ya es cabeza de lista. Es el caso del alcaldable de Junts por Cataluña a Serinyà, un pueblecito de poco más de 1.000 habitantes del Pla de l’Estany, ya muy cerca de la Garrotxa. Se trata del Isaac de Sangerman, quien vive de toda la vida en Serinyà y carrera lo segundo curso de doble grado de derecho y ciencias políticas. De hecho, se trata del alcaldable más joven que presenta Junts por Cataluña en todo el país.

La candidatura de Junts por Cataluña en Serinyà encabezada por Isaac de Sangeman

Hijo del Proceso

«Siempre he tenido mucho de interés por la política. Desde los 15 o los 16 años«, explica el candidato en declaraciones en El Món. De hecho, su afición con la política empieza a raíz del Proceso independentista, puesto que era un contexto propicio. El ahora alcaldable de Junts por Serinyà explica que siempre ha estado vinculado al tejido asociativo del pueblo, como por ejemplo la pandilla gegantera, hecho que la ayuda al hecho que la gente «lo conozca» y tenga el valor añadido de la proximidad que tiene que tener un alcalde. «De esta forma vas viendo el funcionamiento de la política municipal», explica Isaac.

De Sangerman explica que es militante de Junts por Cataluña desde los 18 años, a pesar de que, de momento, no está afiliado a sus juventudes (JNC). Afirma que es afiliado de Junts por el «carácter transversal» que voz en el partido y porque «trabaja por el objetivo de la independencia de Cataluña». «Siempre he tenido claro que era un partido con el cual me he sentido identificado», dice de Sangerman. De cara a las elecciones, el partido le proporciona un equipo de asesores para la campaña y para la gestión del día a día de un ayuntamiento, tal como hacen con la mayoría de candidatos. «Tenemos un equipo a detrás que podemos consultar, como por ejemplo una asesoría jurídica», explica.

La broma de Turull

De hecho, en la presentación de las 728 listas para las elecciones municipales del 28 de mayo, el secretario general de Junts, Jordi Turull, se permitió el lujo de hacer una broma sobre su edad. «Le pregunté a la presidenta de la vegueria de Girona, Maria Àngels Planas, a ver si estaba segura que era mayor de edad«, dijo riendo en rueda de prensa. «Es un novio muy guapo y muy firme. Cuando te haces grande, los voces tan jóvenes…», dijo Turull en medio de las risas de los periodistas.

Cambiar la dinámica de 16 años de ERC

Serinyà está gobernada por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) con una mayoría consolidada de 7 regidores, contra los 2 de Junts. Este año, estos dos partido cambian de alcaldables. El alcalde republicano Josep Antoni Ramon Guasch pasa a ser el número dos de ERC, mientras que la cabeza de lista es el regidor Sergi Planagumà. En cuanto a Junts, Joan Poch no repite como alcaldable después de dos mandatos, y Isaac de Sangerman coge el relevo. El PSC también se presenta, a pesar de no tener representación al consistorio.

Desde hace 16 años, los republicanos gobiernan el pueblo y desde Junts quieren «renovar el equipo de gobierno». «Si gobiernamos, haremos una auditoría de los últimos 16 años por saber en qué punto se encuentra el pueblo», explica el alcaldable de Junts. Así mismo, también propone fijar una partida regular en la adecuación de las calles, en cuentas las partidas extraordinarias que se usan ahora. «También queremos impulsar un polígono industrial en las afueras de los municipios», asegura. Sobre la compatibilidad entre los estudios y el cargo, de Sangerman cree que «no habría problema». «Si salgo alcalde, mi prioridad será el pueblo, pero continuaré estudiando», explica.