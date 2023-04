Ponsatí aprofita la seva detenció per presentar noves prejudicials al TJUE

Embolica que fa fort. La defensa de l’exconsellera d’Educació a l’exili i actual eurodiputada de Lliures per Europa, Clara Ponsatí, vol portar la seva detenció a Barcelona del passat 28 de març davant la justícia europea. Isabel Elbal i Gonzalo Boye ha presentat un incident de nul·litat d’actuacions amb què, a més de demanar deixar estar el seu procediment per desobediència dirigit pel Tribunal Suprem, demana al jutge presentar tres qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Volen aclarir en quines condicions es pot practicar una detenció a un càrrec electe europeu protegit per la immunitat parlamentària.

L’incident de nul·litat presentat, al que ha tingut accés El Món, destaca que Ponsatí va ser detinguda pels Mossos d’Esquadra tot i tenir la condició d’eurodiputada i manifestar-ho als policies i portar la seva credencial “ben visible”. A més, posen en dubte l’ordre estatal de detenció dictada pel jutge instructor del Procés, Pablo Llarena, que al·lega que van complir el sotsinspector actuant. Davant l’arrest, la defensa de Ponsatí va presentar sol·licitud d’Habeas Corpus -un procés especial per detenció il·legal- a favor de l’exconsellera que la jutgessa de guàrdia, el Jutjat d’Instrucció número 4 de Barcelona, va rebutjar instruir.

Vulneració de drets fonamentals

El recurs ressalta que s’han vulnerat drets fonamentals com el dret a una tutela judicial efectiva. En concret, la defensa raona que la jutgessa no té present que qui va ordenar la detenció és “una autoritat que és manifestament incompetent”. Una situació que impedeix la tutela judicial dels drets fonamentals com ara el dret a la llibertat personal de la persona privada il·legalment de llibertat. És més, afegeix que la resolució que impedeix tramitar un Habeas Corpus no està prou motivat i l’acusa d’ignorar el principi de primacia del Dret de la Unió Europea, sobre els drets estatals.

En aquest sentit, el recurs recorda que la jurisprudència de la justícia europea afirma que no es pot privar de la llibertat d’un eurodiputat sense haver aconseguit abans el suplicatori de la cambra europeu. Un fet que “evidencia la il·legalitat de la detenció”. Per altra banda, indica que la resolució no està prou motivada i això vulnera el dret a tenir una resposta argumentada i fonamentada sobre Dret per part del jutge.