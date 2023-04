ERC presenta 804 llistes i serà el partit amb més candidatures el 28-M

ERC ha presentat 804 llistes a les eleccions municipals del 28 de maig i serà el partit amb més candidatures per davant de Junts (728) i el PSC (615). Segons ha explicat la formació, les 804 candidatures són un “rècord històric” que supera les 802 presentades el 2019. Els republicans aspiren a repetir la victòria assolida fa quatre anys, quan van aconseguir el 23,48% dels vots i 3.107 regidors, molt per davant del PSC, que es va quedar amb el 21,92% dels sufragis –i 1.135 regidors– i de Junts, que tot i només arribar al 15,39% va obtenir 2.798 regidors.

A banda de les candidatures als ajuntaments, ERC també presenta 32 llistes en entitats municipals anticipades (EMD), deu més que el 2019. Una altra fita dels republicans és haver aconseguit presentar llistes a totes les capitals de comarca després d’haver trobar candidats per Vielha (Vall d’Aran) i el Pont de Suert (Alta Ribagorça), on fa quatre anys no van aconseguir concórrer a les eleccions. Està previst que aquest dimecres l’administració electoral faci públiques les diferents candidatures registrades el 28-M, però no serà fins al 2 de maig que es podran conèixer les definitives.

Una urna en el moment en què un elector vota a les municipals del 2019 / ACN

Junts presenta candidatures en 728 municipis

Junts presentarà candidatures a 728 municipis, segons ha anunciat el secretari general del partit, Jordi Turull, que s’ha mostrat satisfet per la feina feta. “Són les primeres eleccions a les quals ens presentem”, va recordar Turull, que no obstant això va reconèixer que la formació s’havia fixat com a objectiu arribar a les 800 llistes per al 28-M. En les eleccions del 2019, en les quals totes les formacions de l’espai convergent anaven plegades, van aconseguir 772 candidatures. El PDeCAT, que concorre sota la marca Ara Pacte Local, ha arribat a les 181 candidatures.

El partit de Laura Borràs també ha pogut registrar llistes a totes les capitals de comarca i ha millorat la seva implantació al territori amb acords puntuals amb formacions de l’òrbita del PDeCAT, com Impulsem Penedès, Impulsem Lleida, Junts per Martorell, Junts per Malgrat de Mar o Junts per Vacarisses. A Barcelona, on Xavier Trias té opcions d’alçar-se amb la victòria, Junts ha tancat un acord amb el PDeCAT, Demòcrates i Moviment d’Esquerres per evitar la dispersió de vot i obtenir un triomf de gran valor per al partit.