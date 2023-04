ERC presenta 804 listas y será el partido con más candidaturas el 28-M

ERC ha presentado 804 listas a las elecciones municipales del 28 de mayo y será el partido con más candidaturas por delante Junts (728) y el PSC (615). Según ha explicado la formación, las 804 candidaturas son un “récord histórico” que supera las 802 presentadas el 2019. Los republicanos aspiran a repetir la victoria lograda hace cuatro años, cuando consiguieron el 23,48% de los votos y 3.107 regidores, muy por delante del PSC, que se quedó con el 21,92% de los sufragios –y 1.135 regidores– y de Junts, que a pesar de solo llegar al 15,39% de los votos obtuvo 2.798 regidores.

Además de las candidaturas en los ayuntamientos, ERC también presenta 32 listas en entidades municipales anticipadas (EMD), diez más que en 2019. Otro hito de los republicanos es haber conseguido presentar listas en todas las capitales de comarca después de haber encontrado candidatos por Vielha (Vall d’Aran) y el Pont de Suert (Alta Ribagorça), donde hace cuatro años no consiguieron concurrir a las elecciones. Está previsto que este miércoles la administración electoral haga públicas las diferentes candidaturas registradas el 28-M, pero no será hasta el 2 de mayo que se podrán conocer las definitivas.

Una urna en el momento en que un elector vota a las municipales del 2019 / ACN

Junts presenta candidaturas en 728 municipios

Juntos presentará candidaturas en 728 municipios, según ha anunciado el secretario general del partido, Jordi Turull, que se ha mostrado satisfecho por el trabajo hecho. “Son las primeras elecciones a las cuales nos presentamos”, recordó Turull, que, sin embargo, reconoció que la formación se había fijado como objetivo llegar a las 800 listas para el 28-M. En las elecciones del 2019, en las cuales todas las formaciones del espacio convergente iban juntas, consiguieron 772 candidaturas. El PDeCAT, que concurre bajo la marca Ara Pacte Local, ha llegado a las 181 candidaturas.

El partido de Laura Borràs también ha podido registrar listas en todas las capitales de comarca y ha mejorado su implantación en el territorio con acuerdos puntuales con formaciones de la órbita del PDeCAT, como Impulsem Penedès, Impulsem Lleida, Junts per Martorell, Junts per Malgrat de Mar o Junts per Vacarisses. En Barcelona, donde Xavier Trias tiene opciones de llevarse la victoria, Junts ha cerrado un acuerdo con el PDeCAT, Demòcrates y Moviment d’Esquerres para evitar la dispersión de voto y obtener un triunfo de gran valor para el partido.