Junts denuncia el veto al Congrés d’una pregunta sobre Rodalies

Junts ha denunciat que el govern espanyol ha vetat una pregunta sobre el finançament de Rodalies dirigida a la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, per ser resposta a la sessió de control d’aquest dimecres. Fonts del partit han explicat l’Agència Catalana de Notícies que la portaveu del partit al Congrés, Míriam Nogueras, va rebre una comunicació en la qual el govern espanyol li comunicava que la seva pregunta quedava anul·lada perquè interpel·lava Montero i no la ministra de Transport, Raquel Sánchez. La Moncloa considera que totes les qüestions relatives a Rodalies les ha de respondre Sánchez, que no podia assistir al ple.

La pregunta de Junts dirigida a la titular d’Hisenda, que consta com a “ajornada” a l’ordre del dia del Congrés, reclamava explicacions a Montero sobre les “pròximes mesures de finançament que té previst el govern d’Espanya a Renfe Catalunya”. L’executiu espanyol ha justificat la decisió perquè la pregunta havia d’anar adreçada a Raquel Sánchez. “Hisenda no és competent per contestar sobre execució pressupostària en infraestructures”, i “la pregunta la contestarà quan hi sigui la ministra competent”, defensen fonts del govern espanyol.

Un usuari treu el cap en un tren de Rodalies aturat a l’estació de Gavà | ACN

La Moncloa centrifuga la pregunta cap a Transports

L’executiu espanyol ha insistit que Sánchez és la ministra competent per respondre sobre els plans de futur de Rodalies, però per “motius d’agenda” l’exalcaldessa de Gavà i, “com passa tants altres cops, se’ls va dir que aquest dimecres no els podria contestar”. Segons l’agenda de la ministra de Transports, Raquel Sánchez només té un acte previst aquest dimecres, una visita a l’Ajuntament de Bembibre (Lleó) a les 17.00.

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, considera que la decisió de la Moncloa és “política” perquè Montero “sempre” ha contestat preguntes sobre l’execució pressupostària, com la que havia plantejat el seu partit. La formació considera que es tracta d’una simple maniobra dilatòria del govern espanyol per no haver de respondre sobre la nefasta gestió de Rodalies en plena campanya electoral.