Junts critica el caos a Rodalies: “Cada tren que arriba tard, és amb el vot d’ERC”

Junts ha carregat contra la gestió de Rodalies que està fent el govern espanyol i ha aprofitat per incloure ERC en el sac de culpables de desgavell a la xarxa. “Cada tren que arriba tard, és amb el vot d’ERC”, ha dit el portaveu del partit al Senat, Josep Lluís Cleries, en un acte de campanya a Castelldefels (Baix Llobregat). Igual que han fet els republicans per desgastar el PSC, Junts ha criticat els problemes crònics de Rodalies a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), on hi ha més afectats per les incidències i avaries constants.

La presidenta del partit, Laura Borràs, ha criticat la ministra de Transports, Raquel Sánchez, per no haver aprofitat la seva experiència com a exalcaldessa de Gavà per lluitar més per resoldre els “problemes” de Rodalies des de la Moncloa. “No es nota que hagi tingut aquesta feina i aquesta responsabilitat municipal quan va a Madrid”, li ha etzibat. Des de Castelldefels, una de les ciutats més afectades per l’avaria de l’R2 sud, Cleries ha lamentat la “gestió nefasta” i la “desinversió crònica” a Rodalies.

Un comboi ple de passatgers a l’estació de Castelldefels aquest dimarts a causa de la incidència a l’R2 sud de Rodalies Catalunya | ACN (Àlex Recolons)

Junts recorda la baixa execució de les inversions a Rodalies

El portaveu de Junts al Senat ha recordat que en els últims 15 anys tant Renfe com Adif amb prou feina ha executat una quarta part del seu pressupost per Catalunya, mentre que a Madrid s’ha superat el 100%. Cleries ha tornat a reclamar el traspàs integral de Rodalies, però ha alertat que primer cal un canvi al Govern de la Generalitat. “Si no saben fer oposicions, no sé com portaran això dels trens”, ha dit. També ha criticat ERC per haver votat els pressupostos de Sánchez. “Han votat tots els pressupostos de la monarquia durant l’última legislatura”.

Per la seva banda, Laura Borràs, que està pendent del seu escó després de ser inhabilitada, ha acusat el PSC de ser el partit “dels que no compleixen les promeses, ens van a la contra i no saben ni gestionar Rodalies”. La presidenta suspesa del Parlament també s’ha recordat d’ERC, a qui ha retret el “desgovern” i els ha escarnit per “no saber ni fer oposicions”.