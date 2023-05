ERC y Junts quieren reeditar el pacto en Lleida para impedir el regreso del PSC

El PSC busca recuperar el que había sido uno de sus feudos históricos: la Paeria de Lleida. El Ayuntamiento de la capital del Segrià fue gobernada durante 37 años por los socialistas, con un paréntesis de dos años de Convergència i Unió. Entre 1979 y 2004 el alcalde fue Antoni Siurana, mientras que los siguientes 15 años ocuparía el cargo Àngel Ros, quien en 2018 abandonaría el cargo para ser nombrado embajador de España en Andorra. Quién lo sustituiría sería el alcaldable del PSC y actual líder de la oposición en la Paeria: Fèlix Larrosa, quién perdió la capital de Poniente en las anteriores elecciones municipales en beneficio de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), con Miquel Pueyo al frente.

En las últimas elecciones, Lleida votó cambiar el color del Ayuntamiento de Lleida. Miquel Pueyo, doctor en filología catalana y que había sido secretario general de Política Lingüística durante el gobierno tripartido en la Generalitat, se convitrió en el nuevo alcalde. Obtuvo 7 regidores, los mismos que el PSC, pero el líder republicano ganó por una diferencia de 81 votos. Justo detrás quedó el alcaldable de Junts, Toni Postius, con 6 regidores, quién pactó con Pueyo para propiciar un cambio en la Paeria. De hecho, inicialmente, los dos regidores de los comunes entraron también al gobierno municipal, pero salieron dos años después, en julio del 2021, por discrepancias en materia de urbanismo y por la destitución como teniente de alcaldía de su portavoz, y ahora están en la oposición. Para el 28-M, el anterior cabeza de lista de los comuns en Lleida, Sergi Talamonte, va de número 2 y encabeza la lista Laura Bergés después de ser escogida en asamblea. Otro elemento que ha sucedido en este mandato es la expulsión del regidor de Deportes, de Junts. El motivo: un informe emitido a raíz de las anomalías en tres contratos de mantenimiento de edificios, a pesar de que no incumplen la Ley de Contratos del Sector Público. Se trata de Sergio González, que, de hecho, va en las listas del PP para estas elecciones.

Pueyo busca volver a ser el más votado

Tanto Pueyo como Postius repiten como alcaldables. El alcalde de la Paeria, que tiene en su lista a un exárbitro de Primera División de fútbol, Xavier Estrada Fernández, busca repetir los resultados de hace cuatro años e, incluso, mejorarlos. Por eso, considera que uno de los principales retos de la capital de Poniente es la «industrialización«. «En Lleida la industrialización siempre ha pasado de largo, tanto la del siglo XIX, como la de los años 60-70», explica Pueyo en declaraciones a El Món. Por eso, considera que los proyectos de polígonos Torreblanca-Cuatro Pilans y de Torre Soler «son clave». El primer proyecto generaría entre 6.000 y 12.000 puestos de trabajo, mientras que el segundo ya está construido con más de un tercio de las fincas vendidas. Pueyo también quiere replantear el modelo y opina que «la agricultura agroalimentaria tiene que ser importante, pero no puede ser la única referencia», dice en relación al hecho que el área de Lleida se haya dedicado tradicionalmente al sector primario.

Así mismo, denuncia la situación en la cual se encontró el consistorio leridano y explica que había un 107% de endeudamiento. Es decir, el consistorio debía unos 170 millones de euros. En cuanto al inicio del proceso de pacificación de los barrios de la ciudad, explica que ya «se están haciendo unas obras de adaptación» y que «se irán definiendo después de las elecciones». Sobre los residuos, considera «irresponsable» el hecho que en 2018, con un gobierno socialista, se prorrogara el contrato de limpieza. «Este año toca licitar la recogida de basura. En pocas semanas tendremos el diseño de los pliegos», asegura Pueyo, que opta por un modelo mixto entre el puerta a puerta, contenedores tradicionales y contenedores inteligentes.

En cuanto a la seguridad, Pueyo quiere ir más allá de aumentar la plantilla de la Guardia Urbana, pero sí que afirma que hace falta «combatir» el incivismo. «Hemos incrementado el número de agentes de la Guardia Urbana y hemos renovado el parque de vivienda. También hemos introducido un sistema de drones en la ciudad», asegura Pueyo, sacando pecho de su gestión. En esta línea, también asegura que Lleida tiene hasta 25 millones de fondos europeos para ejecutar y subraya que antes del 2025 «se tendrá que acabar el nuevo punto verde y construir una nueva estación de autobuses«. «Los próximos cuatro o cinco años serán de transformación de la ciudad», dice el actual alcalde.

El PSC busca recuperar un feudo histórico

Si Girona había sido un feudo histórico socialista, Lleida todavía más, durante más años. Larrosa quiere recuperar el que históricamente estaba teñido de color rojo. Por eso, durante estos cuatro años ha ejercido una oposición dura contra el gobierno de Pueyo. Los socialistas incluso presentaron una moción de censura, pero no prosperó porque la oposición no se puso de acuerdo para presentar un candidato alternativo. Así mismo, Pueyo también tuvo que hacer frente a finales de 2021 a una cuestión de confianza, que no salió adelante, después de que los presupuestos del 2022 no se aprobaran inicialmente.

En una de las carpetas con las cuales el PSC ha sido más crítico contra el ejecutivo de ERC y Junts ha sido el albergue para temporeros y emergencias que el gobierno leridano quiere construir en Pardiñas y que tiene la oposición de algunos vecinos del barrio, que intentaron incluso parar las obras de demolición de los silos en varias ocasiones. Larrosa, en declaraciones en El Món, considera que hay «un desencanto generalizado en la ciudad». «Hay una pérdida de autoestima. Siempre nos hemos reivindicado como la capital de Cataluña», explica el exalcalde. Así mismo, ha acusado el gobierno de Pueyo «de no escuchar, de generar conflicto y de improvisación». «Tenemos unas encuestas que dicen que el 54% de la población suspende al alcalde. Esto es fulminante», subraya.

El socialista también considera que la ciudad «objetivamente está más sucia, desordenada e insegura». «Son hechos que avala el Ministerio del Interior con datos», asegura el socialista. Por eso, Larrosa platea «recuperar» la policía de proximidad y «la implementación de procesos para mejorar la limpieza». «Hay que volver a ver la Guardia Urbana por la calle para romper esta sensación de inseguridad y para prevenir. No puede ser que tengamos la misma inversión en limpieza que hace cuatro años», asegura el socialista. De hecho, propone porteros en las comunidades de vecinos para «gestionar los residuos de forma adecuada», mientras que considera que el puerta a puerta es «el mejor sistema para la recogida selectiva».

En cuanto a la movilidad, Larrosa opina que Lleida tiene que actuar como capital de las comarcas leridanas. «La gente que viene a Lleida para trabajar tiene que tener la capacidad de llegar y aparcar con tranquilidad», asegura el alcaldable del PSC, quien plantea un nuevo plan director de movilidad y más lanzaderas que salgan de los barrios para ir hacia el centro.

Postius busca hacer el sorpasso a Pueyo con un espacio convergente fragmentado

El alcaldable de Junts per Catalunya en Lleida, Toni Postius, busca hacer el sorpasso al alcalde de ERC, Miquel Pueyo, para ser alcalde. Con un PSC con posibilidades de ganar las elecciones, Junts cree que Pueyo está debilitado por el «desgaste» de ser alcalde. Aun así, ERC y Junts buscan repetir la fórmula de gobierno de este mandato. Mientras que los republicanos esperan el apoyo de los junters para volver a tener la alcaldía en caso de victoria socialista, Postius quiere el apoyo de los republicanos si queda por delante de ellos en cuanto a votos. Aun así, hay un objetivo común: evitar que el PSC gobierne, de forma que para conseguirlo continuarían con la misma fórmula de gobierno. No lo tendrán fácil, puesto que el PDeCAT se presenta por separado bajo el paraguas de Ara Pacte Local y con las siglas Activem Lleida, liderada por Domènec Vila.

Postius se quedó a tan solo 2.637 votos de Pueyo. Para intentar superar a los republicanos, ahora tiene como número dos la ex consejera de Derechos Sociales, Violant Cervera. El alcaldable de Junts, que va en coalición con Impulsem Lleida, tiene una visión similar a Pueyo en cuanto a la industrialización y a la situación a la cual llegaron después de casi cuarenta años de gobiernos municipales socialistas. «Nos encontramos una situación económica muy complicada», explica en declaraciones en El Món. Postius opta por actuar más como una capital de las comarcas de Lleida. De hecho, ve indispensable la industrialización de la ciudad para evitar la marcha de jóvenes. «Somos una ciudad asequible, tenemos energía, conexión ferroviaria y estamos en un lugar estratégico», asegura.

Así mismo, explica que el nuevo planeamiento de Aragón para atraer empresas ha hecho que Lleida pierda «muchas». Además, saca pecho de la inversión de 6 millones de euros en movilidad y de la remodelación del parque de vivienda. «Hacía 10 años que no se hacía ninguna promoción de vivienda pública», asegura. De hecho, en este aspecto, Postius propone hasta tres ejes: el primero, desarrollar promociones nuevas de vivienda con 150 pisos; el segundo, actuar para rehabilitar viviendas; y el tercero, actuar de forma contundente contra los grandes tenedores. «Hemos multado ya algunos a fondos con 150.000 euros», explica Postius, que también opta por luchar contra las ocupaciones conflictivas.

De hecho, una de las propuestas estrella que ya está saliendo adelante es la de un equipamiento comercial de «más de 60.000 metros cuadrados en medio de la ciudad con cines y ocio». «Se trata de una inversión de más de 200 millones de euros de iniciativa privada», explica. Hace unas semanas ya se aprobó una modificación urbanística para hacer posible el llamado «plan de la estación«. También ve necesario una nueva estación de autobuses, así como la construcción de un nuevo pabellón ferial. Postius saca pecho de ser la «potencia de desarrollo de software y tener la empresa Lleida.net».

En cuanto a los residuos, se muestra crítico con el puerta a puerta, puesto que «en algunos barrios no ha acabado de funcionar». «No es la solución», subraya. Por eso, propone modelos de islas en las cuales habría todos los contenedores, así como premiar quienes reciclen más bajándoles los impuestos. En cuanto a seguridad, saca pecho del incremento de agentes. «Hay 81 agentes más que en 2019«, explica Postius, quien se hace suya la instalación de cámaras y la utilización de drones. En cuanto al transporte, Postius plantea incrementar buses interurbanos, una nueva licitación de autobuses para incrementar las frecuencias y aumentar los aparcamientos disuasivos.

11 candidaturas al Ayuntamiento de Lleida

El 28-M se presentan en Lleida ciudad 11 candidaturas: Comú de Lleida, PSC-UNITS-CP, Valents, ERC-AM, PP, Vox, Junts per Catalunya Lleida-CM, CUP-Amunt, Escaños en blanco, Ciutadans y Activem Lleida-Ara PL. El que parece claro es que ninguna de las formaciones obtendrá la mayoría absoluta y que, por lo tanto, los pactos postelectorales serán clave para la gobernabilidad de la capital del Segrià.

El PSC lo tendrá difícil para pactar. Tanto Junts como ERC buscan repetir la fórmula de gobierno para evitar el ejecutivo socialista. Tanto Pueyo, como Postius aseguran que el «gobierno ha funcionado», mientras que Larrosa no cierra la puerta a nadie. «Coincidimos con otros partidos en cuanto al proyecto con muchas cosas. Habrá capacitado de construir diferentes alianzas», asegura Larrosa, quienes subraya que «son capaces» de gobernar solos. Pueyo quiere «un gobierno con valores republicanos» y «opuesto al 155», hecho que excluye al PSC de la ecuación. Aun así, se abre a pactar con fuerzas no independentistas, como los comunes. En cuanto a Postius, reprocha la salida del gobierno de los comunes. «La gente no quiere rifirrafes públicos», subraya Postius, quienes ve el PSC a las «antípodas» del que se ha defendido en el gobierno municipal.

Habla la ciudadanía

El Món ha podido conversar con unos cuántos leridanos para que valoren la acción de gobierno de estos últimos años. Por un lado, la Lourdes Santiago, de 57 años, critica la Paeria por la jardinería y por la limpieza en la calle. «En vez de ir adelante se va atrás. Ahora, incluso, hay ratas en la calle«, explica Lourdes quien cree que ha empeorado sobre todo el paseo de Ronda y Mariola. Así mismo, opina que por «para aparcar es imposible» y tiene una sensación de un «incremento de agresiones y robos«. De hecho, se muestra muy crítico con Pueyo. «Este hombre no ha hecho mucha cosa buena por Lleida. Ha hecho cosas de escondidas y no ha preguntado ni escuchado», explica Lourdes, quien se plantea votar el alcaldable del PP, Xavier Palacio, a pesar de haber votado siempre a Convergencia.

En cuanto a Carmen, también opina que las calles están «muy sucias» y cree que se están haciendo muchas obras a «última hora». «La suciedad ha empeorado mucho durante los últimos cuatro años», asegura Carmen, quienes subraya que «solo cuidan la parte más popular». Aun así, cree que no hay ningún problema, ni de movilidad, ni de seguridad. «Los policías suelen tardar bastante poco», explica Carmen, quien cree que a Miquel Pueyo «le ha faltado calle». En esta línea, Víctor, de 44 años, también ve un problema de limpieza. «El centro histórico está bastante sucio y ha empeorado durante los últimos años. No es una ciudad cuidada», explica Víctor, quien no ve problemas con la seguridad. Además, voz positivamente la construcción de más carriles bici para fomentar la movilidad con vehículos unipersonal. «El futuro va por aquí», subraya.

Otro ciudadano, quien no ha querido revelar su nombre, también ha denunciado un «aumento de la delincuencia» y de la suciedad. También describe una carencia de buses y critica duramente Miquel Pueyo. «Ha hecho bono en Ros«, asegura taxativamente. De hecho, explica que votará el alcaldable del PP, Xavier Palau, porque «es el único que lo denuncia», a pesar de asegurar que nunca lo ha votado.