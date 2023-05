Destronar Marc Castells, el gran repte d’ERC i Alba Vergés a Igualada

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, busca un quart mandat a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. Tindrà dos grans rivals: en primer lloc, l’aposta d’Esquerra Republicana amb la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, que lluitarà perquè el seu partit ocupi l’alcaldia de la capital de l’Anoia per primera vegada des de la restauració de la democràcia. Hi haurà un tercer contrincant: el vicepresident socialista del Consell Comarcal de l’Anoia i periodista, Jordi Cuadras, que busca que el PSC torni a ocupar l’alcaldia després de 12 anys de regnat de Castells.

Però vèncer Marc Castells serà una empresa complicada. L’expresident de la Diputació de Barcelona es va presentar com a número tres del PDeCAT a les eleccions del Parlament del passat 14 de febrer. Fa uns mesos va trencar el carnet del seu expartit i, gràcies a l’acord d’Impulsem Penedès, del qual és membre, amb Junts per Catalunya, ha aconseguit reagrupar l’espai convergent a la capital de l’Anoia. Castells és de la generació dels alcaldes convergents que van sorgir a finals de la dècada passada, amb polítcs de renom com David Bonvehí, Albert Batet, David Saldoni, Xavier Fonollosa, Marc Solsona, Ferran Bel i, fins i tot, Carles Puigdemont.

Igualada 23/3/2023 / Mireia Comas

Castells ha tingut un mandat tranquil i sense grans complexitats, amb l’única excepció del fet que fos una de les ciutats més afectades per la pandèmia de la covid-19 en el seu inici. Durant aquest mandat, ha governat en un govern amb minoria (9 regidors), ja que l’oposició (ERC, PSC i CUP) no es va posar d’acord per enderrocar-lo. Ara, busca una línia continuista per tirar endavant projectes que ja ha iniciat durant aquests últims anys, com ara convertir Igualada definitivament en una ciutat universitària o una modificació puntual del planejament del barri del REC perquè aquest passi a ser un barri comercial, de serveis i d’habitatge.

Castells treu pit de gestió

Castells, en declaracions a El Món, treu pit de la seva gestió fins ara: “Hem aconseguit rebaixar el 62% d’endeutament respecte recursos ordinaris. Estàvem al 110% quan vam arribar el 2011”, explica el candidat de Junts per Igualada. Així mateix, també explica com el polígon de les Comes “s’ha acabat d’omplir” i el fet que els set alcaldes de la Conca d’Òdena -de diversos colors polítics- s’hagin posat d’acord per classificar sol de forma finalista perquè s’hi instal·lin empreses. “Generarem 4.000 llocs de treball“, assegura Castells. Pel que fa a mobilitat, Castells ha explicat també que construiran un carril bici de sud a nord de la ciutat gràcies a una subvenció de 700.000 euros.

Presentació de la candidatura de Marc Castells, alcalde Junts per Igualada, amb Xavier Trias 23/3/2023 / Mireia Comas

De fet, aquests nous llocs de treball podrien ser una de les solucions per donar resposta a un dels grans problemes que té Igualada: la marxa dels joves cap a altres ciutats per estudiar i treballar. Això, juntament amb l’objectiu que la pròxima legislatura s’inauguri el segon campus de salut d’Igualada, que acollirà 500 estudiants més d’aquest àmbit, és l’aposta de Castells per captar i retenir talent per a la ciutat.

L’habitatge, un repte pendent

Una de les carpetes que també té pendent el govern Castells és l’habitatge i que també va relacionada amb la retenció de talent. Fins ara, l’alcalde no ha fet cap parc d’habitatge públic, fet que critiquen tant ERC, com el PSC. “No hem fet habitatge públic per una sola cosa: hem estat pagant la hipoteca de tots els habitatges especulatius. Uns els van inaugurar i nosaltres els hem pagat”, explica l’expresident de la Diputació fent referència als projectes anteriors a l’inici del seu primer mandat i que desgrana amb un total de 3,865 milions d’euros entre els pisos de Pimha i els de ViuB1 i 2.

Un dels projectes que ja té en marxa és la de cinc promocions d’habitatge, amb un total de 93 pisos. “La primera promoció ja està adjudicada i començarà les obres a començament de l’estiu”, explica Castells, qui també treu pit per aprovar el pla local de l’habitatge. “Hem rebut la subvenció més gran de la història de la nostra ciutat amb 6,8 milions d’euros dels fons europeus per rehabilitar habitatges i 600.000 per rehabilitar l’antiga fàbrica Depunt per construir habitatge per a joves. Així mateix, també aposta per convertir les plantes baixes dels carrers no comercials en habitatges. Castells també treu pit de la ‘via blava’, que és un camí que porta Igualada fins al mar sense trobar cap vehicle, així com fomentar els aparcaments gratuïts per tal de ser un “centre comercial a cel obert”.

ERC aposta per Vergés per fer el salt a Igualada

Esquerra Republicana, que ara compta amb cinc regidors, ha apostat per la vicepresidenta del Parlament, en funcions de presidenta, Alba Vergés, per aconseguir l’alcaldia d’Igualada. Tot i això, no ho ha fet amb tranquil·litat. Durant l’elecció de Vergés com a alcaldable hi va haver tensions internes, ja que va haver de desplaçar com a número 2 l’exalcaldable, Enric Conill. En el moment de la votació per a l’elecció de la candidata, 17 dels 51 afiliats es van abstenir en senyal de protesta per com s’havia fet el procediment. En declaracions a El Món, Vergés assegurava l’any passat que una part dels militants, que es van abstenir, van voler expressar d’aquesta forma que s’haurien volgut assabentar “d’una forma diferent” de la seva candidatura, anunciada a la militància a través d’una carta l’abril passat.

Més enllà de la polèmica, els republicans aposten per un canvi de model. “Veiem que la ciutat necessita un canvi”, explica Vergés, qui veu necessari un POUM i reconfigurar el barri del REC. “Fer voreres i enjardinar no és planificar la ciutat”, critica Vergés a Castells en declaracions a El Món. ERC aposta per “rehabilitar habitatges per evitar la seva degradació” i vol esclarir a qui pertanyen els 2.000 pisos buits que hi ha actualment. “Hem insistit a voler saber què té la Sareb i què tenim nosaltres”, explica l’exconsellera de Salut.

Igualada 23/3/2023 / Mireia Comas

Així mateix, considera que Igualada és “una de les pitjors ciutats en reciclatge” i aposta per un model mixt amb el porta a porta. Així mateix, Vergés denuncia que “Igualada té un els impostos més cars“. “Ho perceben les empreses i la ciutadania”, afirma Vergés, qui també considera que s’haurien d’haver fet més inversions. “Un 45% del jovent a Igualada diu que no vol quedar-s’hi”, critica. Així mateix, Vergés treu pit que els republicans estiguin al Govern de la Generalitat i proposa el projecte del tren gran -també ho fa en Jordi Cuadras- que es basa en l’Eix Transversal Ferroviari de passatgers i mercaderies que està projectat de Lleida a Girona tot transcorrent per l’interior de Catalunya i que tindria un ramal per connectar Igualada amb Martorell tot vorejant l’autovia A-2 per arribar fins a Barcelona en 40 minuts. “Tinc la capacitat de reunir-me amb els consellers. Jo vull plantejar aquests aspectes que tenim a Igualada i de no estar tancat les portes”, afirma Vergés.

Tant Vergés, com Castells, es fan seus els projectes de 25 milions d’euros del pressupost de la Generalitat a l’Hospital d’Igualada fins al 2025, així com la nova entrada de la ronda sud, que té un cost de més de 8 milions d’euros. Alhora, també treuen pit del desdoblament de la C-15, que uneix de Vilanova i la Geltrú fins a Igualada, i el soterrament de l’estació del tren.

Jordi Cuadras repeteix, malgrat el trencament amb els comuns

Una de les sorpreses a les llistes ha estat el trencament dels comuns amb la coalició d’Igualada Som-hi, que es va presentar per primer cop el 2019 i estava formada pel PSC, En Comú Podem i l’agrupació ciutadana Igualada Oberta i que va obtenir 4 regidors. Jordi Cuadras repeteix al capdavant de la marca. De fet, la direcció local d’En Comú Podem va dimitir en bloc després que la cúpula nacional ordenés fer una llista pròpia i donaran suport a la llista de Jordi Cuadras.

Cuadras considera que el principal problema és “la creació de llocs de feina”. “Segons dades de la cambra de comerç, 16.000 persones marxen a l’àrea metropolitana de Barcelona per treballar”, explica Cuadras, que aposta per tres grans eixos per revertir aquesta situació. La primera, ‘Viure’, que es basa a facilitar la rehabilitació de pisos buits, posar en marxa la promotora de pisos públics i adquirir els esquelets de pisos. “També cal donar més vida als barris que no estan al centre”, proposa Cuadras en declaracions a El Món. Així mateix, opta per la recuperació de la figura del sereno a diferents barris per fer vigilància nocturna i la creació de la unitat policial d’intervenció especial que forma part de la policia local a les nits dels caps de setmana.

El segon eix és el de ‘treballar’. Igualada Som-hi opta per demanar l’ampliació de l’institut de Formació Professional, ja que “hi ha 400 joves que s’han quedat sense plaça de primera opció”. La tercera carpeta és la de ‘Ser feliç’. Cuadras opina que hi ha una “manca d’equipaments d’oci per a adolescents” i proposa un nou espai. També diu que el pavelló de Les Comes “ha quedat petit” i proposa un complex esportiu a l’avinguda Catalunya, així com la creació de la fàbrica de les arts a l’antic escorxador, amb un nou auditori i la unió de les tres escoles públiques artístiques.

Igualada / Mireia Comas

Fins a 8 llistes

La CUP, amb 2 regidors, aposta per l’actual regidor Pau Ortínez com a número 1, mentre que l’exregidora de Ciutadans Carmen Manchón es presentarà per Valents. També es torna a presentar el PP, que en les darreres eleccions va quedar fora del consistori. Repeteix com a candidat Joan Agramunt. Finalment, Vox concorrerà per primera vegada a Igualada i ho farà amb el metge de l’Hospital Universitari d’Igualada, Daniel Carmona.

Pactes postelectorals

Pel que fa als possibles pactes postelectorals, Marc Castells considera que “el PSC té integrada la governabilitat i coneix la importància del fet que la ciutat sigui governable”. “Vull agrair que coneguin això. En canvi, ERC, per falta de cultura política, no ho han entès ni ho valoren tant”, assegura Castells, a qui li agradaria que l’espai polític que representava Convergència es “recompongués“. Per la seva banda, Vergés i Cuadras són conscients que no hi haurà majories absolutes i que, en cas que guanyin les eleccions, caldrà pactar amb algú. “Les majories absolutes s’han acabat i estem concentrats en aconseguir el màxim nombre de vots”, diu Cuadras, qui assegura que els pactes arribaran independentment del que passi al Consell Comarcal, on PSC i Junts governen conjuntament.

La població parla

Diversos igualadins, consultats pel Món, també hi han volgut dir la seva ara que s’aproximen les eleccions. L’Eduard Aguila consira que “hi ha pocs autobusos” critica la nova rotonda del REC, ja que és de dues direccions. “El lloc és estret per dos carrils”, opina l’Eduard, qui veu la ciutat més neta que els últims anys. A més, tampoc li agrada el carril bici que han ubicat al polígon perquè “no saps per on has de fer les rotondes”, mentre que considera que el preu de l’habitatge és “car“.

La Laura Marín, que és mestra a Montbui, considera que l’oci i els comerços “estan perdudíssims“. “Per anar a comprar roba he de marxar fora i hi ha poca roba de veritat”, critica la Laura, que opina que la comunicació amb transport públic amb altres localitats és “nefasta”. Tot i això, elogia les noves zones d’aparcament blanques i taronges, l’anella verda i el nou Parc Central. A més, no se n’amaga: votarà en Marc Castells. L’Alícia, que té 38 anys, té una opinió molt similar a l’Alícia, qui critica que els impostos siguin “tan alts”. A més, també valora positivament el nou Par Central i tampoc amaga que votarà en Marc Castells.

Per la seva banda, Ferran Goma, de 35 anys, considera que els principals problemes d’Igualada són les vies verdes i els parcs, malgrat que admet que “s’ha millorat molt”. A més, creu que de les millors coses que ha fet en Marc Castells és “posar horts urbans més a l’abast de la gent, el Parc Central, molts pàrquings i treure el trànsit de la rambla”. Tot i això, critica que els lloguers són “molt cars“. A més, admet que no té clar a qui votar i considera que Alba Vergés es presenta a Igualada perquè “ho té tot fet a Barcelona i no sabia on caure”, malgrat que admet que no votarà ni en Jordi Cuadras, ni en Marc Castells.