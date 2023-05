Destronar a Marc Castells, el gran reto de ERC y Alba Vergés en Igualada

El alcalde de Igualada, Marc Castells, busca un cuarto mandato en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Tendrá dos grandes rivales: en primer lugar, la apuesta de Esquerra Republicana por la vicepresidenta del Parlamento, Alba Vergés, que luchará para que su partido ocupe la alcaldía de la capital de la Anoia por primera vez desde la restauración de la democracia. Habrá un tercer contrincante: el vicepresidente socialista del Consejo Comarcal de la Anoia y periodista, Jordi Cuadras, que busca que el PSC vuelva a ocupar la alcaldía después de 12 años de reinado de Castells.

Pero vencer Marc Castells será una empresa complicada. El expresidente de la Diputación de Barcelona se presentó como número tres del PDeCAT a las elecciones del Parlamento del pasado 14 de febrero. Hace unos meses rompió el carné de su expartido y, gracias al acuerdo de Impulsem Penedès, del cual es miembro, con Junts per Catalunya, ha conseguido reagrupar el espacio convergente en la capital de la Anoia. Castells es de la generación de los alcaldes convergentes que surgieron a finales de la década pasada, con polítcos de renombre como David Bonvehí, Albert Batet, David Saldoni, Xavier Fonollosa, Marc Solsona, Ferran Bel e, incluso, Carles Puigdemont.

Igualada 23/3/2023 / Mireia Comas

Castells ha tenido un mandato tranquilo y sin grandes complejidades, con la única excepción del hecho que fuera una de las ciudades más afectadas por la pandemia de la covid-19 en su inicio. Durante este mandato, ha gobernado en un gobierno con minoría (9 regidores), puesto que la oposición (ERC, PSC y CUP) no se puso de acuerdo para derrocarlo. Ahora, busca una línea continuista para sacar adelante proyectos que ya ha iniciado durante estos últimos años, como por ejemplo convertir Igualada definitivamente en una ciudad universitaria o una modificación puntual del planeamiento del barrio del REC para que pase a ser un barrio comercial, de servicios y de vivienda.

Castells saca pecho de su gestión

Castells, en declaraciones en El Món, saca pecho de su gestión hasta ahora: «Hemos conseguido rebajar al 62% de endeudamiento respecto recursos ordinarios. Estábamos al 110% cuando llegamos en 2011», explica el candidato de Junts per Igualada. Así mismo, también explica cómo el polígono de las Comas «se ha acabado de llenar» y el hecho de que los siete alcaldes de la Conca de Òdena -de varios colores políticos- se hayan puesto de acuerdo para calificar sol de forma finalista para que se instalen empresas. «Generaremos 4.000 puestos de trabajo«, asegura Castells. En cuanto a movilidad, Castells ha explicado también que construirán un carril bici de sur a norte de la ciudad gracias a una subvención de 700.000 euros.

Presentación de la candidatura de Marc Castells, alcalde Juntos por Igualada, con Xavier Trias 23/3/2023 / Mireia Comas

De hecho, estos nuevos puestos de trabajo podrían ser una de las soluciones para dar respuesta a uno de los grandes problemas que tiene Igualada: la marcha de los jóvenes hacia otras ciudades para estudiar y trabajar. Esto, junto con el hecho de que en septiembre se inaugurará el segundo campus de salud de Igualada, que acogerá a 500 estudiantes más de medicina, es la apuesta de Castells para captar y retener talento para la ciudad.

La vivienda, un reto pendiente

Una de las carpetas que también tiene pendiente el gobierno Castells es la vivienda y que también va relacionada con la retención de talento. Hasta ahora, el alcalde no ha hecho ninguna promoción de vivienda pública, hecho que critican tanto ERC, como el PSC. «No hemos hecho vivienda pública por una sola cosa: hemos estado pagando la hipoteca de todas las viviendas especulativas. Unos las inauguraron y nosotros los hemos pagado», explica el expresidente de la Diputación, haciendo referencia a los proyectos anteriores al inicio de su primer mandato y que desgrana con un total de 3,865 millones de euros entre los pisos de Pimha y los de ViuB1 y 2.

Uno de los proyectos que ya tiene en marcha es la de cinco promociones de vivienda, con un total de 93 pisos. «La primera promoción ya está adjudicada y empezará las obras a comienzo del verano», explica Castells, quien también saca pecho de haber aprobado el plan local de la vivienda. «Hemos recibido la subvención más grande de la historia de nuestra ciudad con 6,8 millones de euros de los fondos europeos para rehabilitar viviendas y 600.000 para rehabilitar la antigua fábrica Depunt para construir vivienda para jóvenes». Así mismo, también apuesta por convertir las plantas bajas de las calles no comerciales en viviendas. Castells también saca pecho de la ‘vía azul’, que es un camino que lleva de Igualada hasta el mar sin encontrar ningún vehículo, así como fomentar los aparcamientos gratuitos para ser un «centro comercial a cielo abierto».

ERC apuesta por Vergés para hacer el salto a Igualada

Esquerra Republicana, que ahora cuenta con cinco regidores, ha apostado por la vicepresidenta del Parlamento, en funciones de presidenta, Alba Vergés, para conseguir la alcaldía de Igualada. Aun así, no lo ha hecho con tranquilidad. Durante la elección de Vergés como alcaldable hubo tensiones internas, puesto que tuvo que desplazar como número 2 al exalcaldable, Enric Conill. En el momento de la votación para la elección de la candidata, 17 de los 51 afiliados se abstuvieron en señal de protesta por cómo se había hecho el procedimiento. En declaraciones a El Món, Vergés aseguraba el año pasado que una parte de los militantes, que se abstuvieron, quisieron expresar de esta forma que se habrían querido enterar “de una forma diferente” de su candidatura, anunciada a la militancia a través de una carta en abril pasado.

Más allá de la polémica, los republicanos apuestan por un cambio de modelo. «Vemos que la ciudad necesita un cambio», explica Vergés, quien ve necesario un POUM y reconfigurar el barrio del REC. «Hacer aceras y ajardinar no es planificar la ciudad», critica Vergés en declaraciones a este diario. ERC apuesta por «rehabilitar viviendas para evitar su degradación» y quiere esclarecer a quién pertenecen los 2.000 pisos vacíos que hay actualmente. «Hemos insistido a querer saber qué tiene la Sareb y qué tenemos nosotros», explica la ex consejera de Salud.

Igualada 23/3/2023 / Mireia Comas

Así mismo, considera que Igualada es «una de las peores ciudades en reciclaje» y apuesta por un modelo mixto con el puerta a puerta. Así mismo, Vergés denuncia que «Igualada tiene uno los impuestos más caros«. «Lo perciben las empresas y la ciudadanía», afirma Vergés, quien también considera que se tendrían que haber hecho más inversiones. «Un 45% de la juventud en Igualada dice que no quiere quedarse», critica. Así mismo, Vergés saca pecho de que los republicanos estén en el Gobierno de la Generalitat y propone el proyecto del tren grande -también lo hace en Jordi Cuadras- que se basa en el Eje Transversal Ferroviario de pasajeros y mercancías que está proyectado de Lleida a Girona transcurriendo por el interior de Cataluña y que tendría un ramal para conectar Igualada con Martorell bordeando la autovía A-2 para llegar hasta Barcelona en 40 minutos. «Tengo la capacidad de reunirme con los consejeros. Yo quiero plantear estos problemas que tenemos en Igualada y de no estar cerrando puertas», afirma Vergés.

Tanto Vergés, como Castells, se hacen suyos los proyectos de 25 millones de euros del presupuesto de la Generalitat para el Hospital de Igualada hasta el 2025, así como la nueva entrada de la ronda sur, que tiene un coste de más de 8 millones de euros. A la vez, también sacan pecho del desdoblamiento de la C-15, que une de Vilanova i la Geltrú hasta Igualada, y el soterramiento de la estación del tren.

Jordi Cuadras repite, a pesar de la rotura con los comunes

Una de las sorpresas de las listas ha sido lo rotura de los comunes con la coalición de Igualada Som-hi, que se presentó por primera vez en 2019 y estaba formada por el PSC, En Comú Podem y la agrupación ciudadana Igualada Oberta y que obtuvo 4 regidores. Jordi Cuadras repite al frente de la marca. De hecho, la dirección local de En Comú Podem dimitió en bloque después de que la cúpula nacional ordenara hacer una lista propia y apoyarán a la lista de Jordi Cuadras.

Cuadras considera que el principal problema es «la creación de puestos de trabajo». «Según datos de la cámara de comercio, 16.000 personas se van al área metropolitana de Barcelona para trabajar», explica Cuadras, que apuesta por tres grandes ejes para revertir esta situación. La primera, ‘Vivir’, que se basa a facilitar la rehabilitación de pisos vacíos, poner en marcha la promotora de pisos públicos y adquirir los esqueletos de pisos. «También hay que dar más vida en los barrios que no están en el centro», propone Cuadras en declaraciones en El Món. Así mismo, opta por la recuperación de la figura del sereno en diferentes barrios para hacer vigilancia nocturna y la creación de la unidad policial de intervención especial que forma parte de la policía local por las noches de los fines de semana.

El segundo eje es el de ‘trabajar’. Igualada Som-hi opta por pedir la ampliación del instituto de Formación Profesional, puesto que «hay 400 jóvenes que se han quedado sin plaza de primera opción». La tercera carpeta es la de ‘Ser feliz’. Cuadras opina que hay una «carencia de equipaciones de ocio para adolescentes» y propone un nuevo espacio. También dice que el pabellón de Las Comas «ha quedado pequeño» y propone un complejo deportivo en la avenida Cataluña, así como la creación de la fábrica de las artes en el antiguo matadero, con un nuevo auditorio y la unión de las tres escuelas públicas artísticas.

Igualada / Mireia Comas

Hasta 8 listas

La CUP, con 2 regidores, apuesta por el actual regidor Pau Ortínez como número 1, mientras que el exregidora de Ciutadans Carmen Manchón se presentará por Valents. También se vuelve a presentar el PP, que en las últimas elecciones quedó fuera del consistorio. Repite como candidato Joan Agramunt. Finalmente, Vox concurrirá por primera vez en Igualada y lo hará con el médico del Hospital Universitario de Igualada, Daniel Carmona.

Pactos postelectorales

En cuanto a los posibles pactos postelectorales, Marc Castells considera que «el PSC tiene integrada la gobernabilidad y conoce la importancia del hecho que la ciudad sea gobernable». «Quiero agradecer que conozcan esto. En cambio, ERC, por falta de cultura política, no lo han entendido ni lo valoran tanto», asegura Castells, a quien le gustaría que el espacio político que representaba Convergència se «recompusiera«. Por su parte, Vergés y Cuadras son conscientes que no habrá mayorías absolutas y que, en caso de que ganen las elecciones, habrá que pactar con alguien. «Las mayorías absolutas se han acabado y estamos concentrados en conseguir el máximo número de votos», dice Cuadras, quienes asegura que los pactos llegarán independientemente del que pase al Consejo Comarcal, donde PSC y Juntos gobiernan conjuntamente.

La población habla

Varios igualadinos, consultados por El Món, también han querido decir la suya ahora que se aproximan las elecciones. Eduard Aguila considera que «hay pocos autobuses», critica la nueva rotonda del REC, puesto que es de dos direcciones. «El lugar es estrecho para dos carriles», opina Eduard, que ve la ciudad más limpia que en los últimos años. Además, tampoco le gusta el carril bici que han ubicado en el polígono porque «no sabes por dónde tienes que hacer las rotondas», mientras que considera que el precio de la vivienda es «caro«.

Laura Marín, que es maestra en Montbui, considera que el ocio y los comercios «están perdidísimos«. «Para ir a comprar ropa tengo que marchar fuera y hay poca ropa de verdad», critica Laura, que opina que la comunicación con transporte público con otras localidades es «nefasta». Aun así, elogia las nuevas zonas de aparcamiento blancas y naranjas, la anilla verde y el nuevo Parque Central. Además, no se esconde: votará a Marc Castells. Alícia, que tiene 38 años, tiene una opinión muy similar a Alícia, quien critica que los impuestos sean «tan altos». Además, también valora positivamente el nuevo Par Central y tampoco esconde que votará a Marc Castells.

Por su parte, Ferran Goma, de 35 años, considera que los principales problemas de Igualada son las vías verdes y los parques, a pesar de que admite que «se ha mejorado mucho». Además, cree que de las mejores cosas que ha hecho Marc Castells es «poner huertos urbanos más al alcance de la gente, el Parque Central, muchos parkings y sacar el tráfico de la rambla». Aun así, critica que los alquileres son «muy caros«. Además, admite que no tiene claro a quién votar y considera que Alba Vergés se presenta en Igualada porque «lo tiene todo hecho en Barcelona y no sabía donde caer», a pesar de que admite que no votará ni a Jordi Cuadras, ni a Marco Castells.