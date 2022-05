Tensions a ERC Igualada per l’elecció de Vergés com a candidata

L’elecció de l’exconsellera de Salut i actual vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, com a candidata d’ERC a l’alcaldia d’Igualada —va ser candidata única— ha generat tensions en la secció local del partit. Aquest tensions es van fer visibles en l’assemblea que es va celebrar dilluns per tal que la militància validés la candidatura de Vergés a l’alcaldia, que ha desplaçat al número 2 Enric Conill, qui havia estat el candidat republicà en els anteriors comicis municipals el 2019. ERC va obtenir aleshores cinc regidors, enfront dels nou que va obtenir Junts per Igualada.

A l’assemblea que es va celebrar dilluns hi van assistir 51 militants, dels quals 33 van votar a favor de Vergés, 17 van votar en blanc –33% dels presents– i un vot es va considerar nul. En declaracions a EL MÓN, Vergés valorat els resultats de l’assemblea com a positius en el sentit que considera que “de fet hi ha una majoria clara que avala la candidatura” i “això és important”.

Per la seva banda, Enric Conill ha dit en declaracions a EL MÓN que les 17 abstencions representarien “una minoria” de la secció local del partit. “L’important és que [Vergés] va ser escollida àmpliament, amb el meu suport incondicional. Ens hem posat d’acord des del minut zero”, ha afegit Conill. L’actual portaveu municipal ha afirmat que “en cap cas des d’ERC s’ha plantejat mai” que la candidatura anés de noms. “Ens hem plantejat quin és el millor equip possible per guanyar i governar, no va ni de mi ni de l’Alba, sinó d’un equip col·lectiu, per part meva zero problemes”, ha reblat.

17 militants d’un total de 51 van votar en blanc en l’elecció de la candidata

L’exconsellera considera que una part dels militants, que es van abstenir, van voler expressar d’aquesta forma que s’haurien volgut assabentar “d’una forma diferent” de la seva candidatura, anunciada a la militància a través d’una carta l’abril passat. Vergés no creu que els 17 vots en blanc hagin estat un vot de càstig, sinó una manera de transmetre que una part de militants hauria volgut “contribuir més al debat” sobre la candidatura.

Malgrat aquestes tensions, Vergés està convençuda que en l’assemblea de dilluns “es va poder debatre molt i molt bé “ i s’ha mostrat “molt contenta d’aquest pas”. La candidata republicana per Igualada ha subratllat que la proposta de candidatura havia seguit “tots els procediments que toquen”, amb la carta a la militància i amb el vist-i-plau de l’executiva del partit.

Vergés defensa que fa tàndem amb Conill per una proposta “ambiciosa”

La carta amb què Vergés va anunciar que seria la candidata la va signar conjuntament amb Conill, que serà el seu número dos a la llista. Vergés ha destacat que es presenten “com a tàndem”. “Vam parlar molt amb l’Enric i així ho vam explicar en la carta i a l’executiva”, ha subratllat la candidata, que reconeix que aconseguir la “unanimitat és molt difícil”. Vergés ha defensat que Conill i ella fan “equip”: “Em sumo a un projecte que ve molt rodat a Igualada i creiem que estem presentant una proposta ambiciosa i amb molts possibilitats”.

Aquest argument és el que defensaven Vergés i Conill en la carta conjunta, on també defensaven que la seva candidatura fent tàndem té opcions de guanyar. L’exconsellera i Conill apuntaven en la missiva que el seu projecte és l’únic que pot considerar-se una alternativa viable per aconseguir “un canvi” a la ciutat.

Vergés amb Conill en una visita a Igualada dies enrere / Twitter Enric Conill

ERC d’Igualada farà al presentació oficial de Vergés com a candidata aquest dijous a les 20 hores a la plaça de l’Ajuntament. A l’exconsellera l’acompanyaran el portaveu del partit al consistori, Enric Conill, i també el president d’ERC, Oriol Junqueras. Així mateix, també hi haurà consellers del Govern, alcaldes de l’Anoia i el candidat a l’alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall. A més, també s’espera que hi hagi diversos diputats d’ERC.