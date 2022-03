Vergés diu que la contractació d’urgència va ser inevitable amb la Covid

L’exconsellera de Salut i actual vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés, ha comparegut aquest dimecres davant de la Comissió d’Economia i Hisenda de la cambra catalana per donar explicacions sobre l’informe de la Sindicatura de Comptes on s’han fet algunes objeccions a contractes d’emergència formalitzats pel Govern quan va esclatar la pandèmia. Vergés ha defensat la contractació d’emergència pel fet que el context ara fa dos anys no oferia alternativa i ha recordat que es tracta d’una figura de la qual l’administració disposa i que pot usar de forma completament legal.

Segons ha recordat Vergés, l’informe de la Sindicatura ha analitzat 6.114 contractes de tot el Govern —no només de Salut— que es van fer per la via d’urgència. L’exconsellera ha subratllat que del total, “només un 0,1% té alguna observació que no és purament formal i en el 97,2% dels 6.114 no hi ha res a objectar”.

Aquest 0,1% correspon a un expedient relatiu a la compra de respiradors, en el qual segons la Sindicatura hi ha un pagament indegut per valor de 7,9 milions d’euros a l’empresa Innjoo Technology que havia de proveir respiradors d’emergència. De l’informe s’entén que l’Institut Català de la Salut (ICS) va pagar dues vegades per la compra de 69 respiradors. L’ICS ha admès l’error en les al·legacions.

Vergés ha destacat que en l’informe “no s’hi apunten irregularitats” i que es tracta “d’errors administratius” que s’han arreglat de “forma positiva”. L’exconsellera també ressalta que les situacions que es van viure a Catalunya a nivell administratiu es van reproduir en altres administracions i altres països. “Va ser una situació d’emergència compartida amb la resta d’administracions responsables de la gestió de la pandèmia”, ha remarcat.

El març del 2020 canvia tot

L’ara vicepresidenta primera del Parlament ha manifestat que per entendre què va passar cal tenir en compte el context dels primers mesos de la pandèmia. “El març del 2020 tot canvia de forma ràpida i virulenta, amb moltíssima afectació, un fet que estressa el sistema de salut i fa que haguem de confinar tota la població”, ha recordat Vergés. Catalunya tenia una capacitat de 600 llits d’UCI i va triplicar-la fins a més de 1.500 a l’abril. La segona quinzena de març havien mort 3.700 persones, el 14% de les que han perdut la vida a causa de la Covid. Entre març i abril van morir a Catalunya el 40% de les persones que han mort de Covid al país, segons Vergés.

Les primeres setmanes va ser “imprescindible” aconseguir material per “salvar vides i protegir sanitaris” i aquesta era “la prioritat”, ha explicat Vergés. Es va activar una central de compres per adquirir material a proveïdors no habituals davant un mercat que va esdevenir “salvatge”, ha precisat l’exconsellera, que ha volgut valorar la tasca dels tècnics que van ser capaços d’aconseguir fer les comandes, “que van servir i van tenir un valor incalculable en termes de vides humanes salvables”.

Els fets viscuts amb la Covid-19 fan que Vergés consideri actualment necessari preparar el terreny per situacions semblants que es puguin produir en el futur. “És un repte que puc llençar i podem compartir, l’administració ha de tenir instruments i poder-los tenir i fer servir”, ha proposat l’exconsellera, abans de recordar que es va haver de treballar amb molta tensió i que això els va obligar “a respondre com mai”. Vergés recomana fer servir l’informe de Sindicatura per aprendre del que va passar i preparar mecanismes pel futur.

L’oposició ha fet una lectura menys triomfalista de l’informe de la Sindicatura de Comptes i han apuntat que en alguns casos hi va haver una “abús” de la flexibilitat contractual, segons ha dit el diputat dels Comuns Joan Carles Gallego. Des del PSC, el diputat Jordi Ribas, ha dit que en alguns contractes no estava justificada la contractació per la via d’emergència. Per part de la CUP, Eulàlia Reguant, ha expressat la seva preocupació per determinats expedients que revelen en quina situació està el sistema sanitari i específicament ha fet referència al contracte amb Ferroser pels rastrejadors. Aquest expedient indicaria que s’hauria pagat de més en aquesta empresa. També des de Cs, el diputat Nacho Martín ha criticat les explicacions de Vergés per “amables, però insatisfactòries”.