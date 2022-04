Vergés serà cap de llista d’ERC a Igualada

La vicepresidenta primera del Parlament, vicesecretària general de Partit Obert d’Esquerra Republicana, i exconsellera de Salut, Alba Vergés, serà la candidata dels republicans a les properes eleccions a l’alcaldia d’Igualada, l’any 2023, segons ha anunciat la formació. Vergés farà tàndem amb el portaveu actual del partit a Igualada, Enric Conill, que serà el número 2 de la llista. D’aquesta manera, doncs, volen repetir el mateix patró que van seguir el 2019 a l’Anoia.

Alba Vergés

“Ara cal una candidatura amb un lideratge inequívocament guanyador, que sigui reconegut per la seva capacitat de sumar, generar consensos clau, cohesionar, escoltar al màxim, dialogar i amb molta experiència de govern”, han assenyalat Vergés i Conill en un comunicat aquest dilluns. De moment, però, la decisió haurà de ser avalada per la militància del partit en una assemblea que es farà les properes setmanes. En una carta als militants, Vergés ha assegurat que vol ser “la primera alcaldessa d’Igualada” i tornar a fer de la ciutat un “referent del país”. D’aquesta manera, ha fet una crida al canvi i a la votació dels ciutadans per aconseguir els objectius que es marca en la seva nova etapa.

La segona volta de Vergés per guanyar

Els dos candidats ja van aconseguir sumar vots a les eleccions de l’Anoia del 2019. En concret, en les municipals de l’Anoia van obtenir 5 regidors i 4.217 vots. De fet, la formació es va convertir en la segona força de la localitat gràcies a la combinació de Vergés i Conill. Ara, doncs, volen intentar reproduir aquella victòria i millorar-la a Igualada. Vergés ha insistit en la idea de “canvi” a la ciutat. “No ens podem permetre perdre més trens. Si bé és cert que l’actual govern municipal ha generat petites millores a la ciutat durant aquests darrers 11 anys, també és cert que són insuficients i que ara toca un canvi per avançar“, han recordat els polítics d’ERC.