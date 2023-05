La CUP aposta per eliminar l’AMB, una “menjadora dels barons socialistes”

La CUP aposta per dissoldre l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), un ens que s’ha convertit “en una menjadora de recursos que es reparteixen els barons socialistes”. L’alcaldable dels cupaires a Barcelona, Basha Changue, ha afirmat que és un òrgan “opac i antidemocràtic” i “sense fiscalització”. Changue ha criticat que l’AMB afavoreix “privatitzacions encobertes” i “cronifica les externalitzacions” en serveis com l’atenció a la dependència. En aquesta línia, en una atenció als mitjans des de Sant Boi de Llobregat, el partit ha reivindicat el vot a la CUP en les eleccions municipals del pròxim del 28 de maig com l’opció per “frenar aquesta despossessió de drets de la ciutadania”, com recull l’ACN.

Changue ha defensat que “és necessari” que el seu partit “torni i estigui a tots els ajuntaments amb força” perquè faran que els serveis estiguin “garantits de forma universal” i amb titularitat “100% pública”. Juntament amb el candidat de Sant Boi de Llobregat, Jordi Barbero, Changue ha visitat aquest dimarts el Parc Agrari.

Un òrgan per “invertir i desinvertir”

Segons la candidata de la CUP a Barcelona, l’AMB és un òrgan que serveix per “invertir i desinvertir” en funció “d’adjudicacions a dit, portes giratòries i irregularitats”. “S’ha d’acabar immediatament perquè és insostenible”, ha reblat. A més, també ha recordat que els membres de l’ens, uns 90 alcaldes i regidors designats pels ajuntaments, “no han estat escollits directament per ocupar aquestes responsabilitats”.

Changue ha insistit que l’AMB és un “fre” contra la sobirania dels municipis que volen agrupar-se per gestionar serveis com ara l’aigua i ha insistit que “les mancomunitats de serveis que es facin entre municipis han de ser a través de les pròpies necessitats de cadascun i no decidides a dit i opacament pels barons del PSC”.

Des d’aquest municipi de Sant Boi, la candidata cupaire ha carregat contra les externalitzacions de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat amb “empreses vinculades a Florentino”. Ha apuntat que “introdueixen el lucre en els serveis fonamentals com l’atenció a la dependència i això és inadmissible”.