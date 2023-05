Turquia allibera la secretària nacional de la CUP retinguda durant les eleccions

La policia turca ha alliberat finalment la secretària nacional de la CUP, que va ser retinguda aquest diumenge mentre feia d’observadora internacional a les eleccions presidencials en les quals Recep Tayyip Erdogan es juga la reelecció. Segons va denunciar el partit, Isa Chacón formava part d’una delegació organitzada pel Partit Democràtic del Poble d’Europa i va ser traslladada a una comissaria de Siirt, al sud-est de Turquia.

La consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, es va posar en contacte amb les autoritats turques per reclamar el seu alliberament. “Hem traslladat a les autoritats turques la preocupació per la situació d’Isa Chacón i les altres persones retingudes a Turquia. Seguim en contacte permanent per aclarir els fets. I esperem que les deixin en llibertat al més aviat possible”, ha dit.

A banda de Chacón, també hi havia altres membres de la delegació retinguts per “ordre de la fiscalia”, entre els quals hi havia el diputat de Bildu al Congrés Jon Iñarritu. La policia ha requisat la documentació als observadors internacionals. La diputada de la CUP Eulàlia Reguant assegura que el conflicte amb els observadors està relacionat amb el recompte de vots en unes eleccions que estan més renyides del que es preveia i que decidiran el futur polític d’Erdogan.

⚠️ ATENCIÓ! Retinguda per la policia turca una secretaria nacional de la CUP que era a la ciutat #Siirt, fent d'observadora internacional amb una delegació organitzada pel @HDP_Europe, amb motiu de les eleccions a Turquia. — CUP Països Catalans (@cupnacional) May 14, 2023

Un conflicte amb Erdogan en un moment clau

“Estem a Turquia observant i verificant el procés electoral en unes eleccions que seran clau per al futur del país. El Partit Democràtic del Poble d’Europa (HDP) s’ha vist obligat a participar amb les sigles de Yesil Sol Parti (YSP)”, havia piulat aquest matí Chacón. “Amb la CUP comparteixen els valors del feminisme, socialisme i la llibertat per a tots els pobles, uns pressupòsits que porten les dues formacions a reforçar els seus vincles així com els suports entre el moviment kurd i el moviment d’alliberament nacional català”, explicava la formació en un comunicat.

La CUP havia denunciat que darrerament el Partit Democràtic del Poble d’Europa rebia pressions del govern turc. “Durant els últims mesos, el règim d’Erdogan ha decomissat els béns de l’HDP alhora que manté a la presó un dels seus líders principals, Salahatin Demirtas”. La formació anticapitalista havia fet una crida a “estrènyer” vincles amb el moviment kurd. L’HDP ha donat públicament el seu suport a Kemal Kılıçdaroğlu, candidat de l’Aliança per la Nació, que aglutina fins a sis partits de diferent signe polític per intentar derrocar Erdogan.