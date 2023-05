Erdogan perd la majoria a Turquia i es jugarà la reelecció a la segona volta

El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ha perdut la majoria absoluta i haurà de jugar-se la reelecció en una segona volta que tindrà lloc el pròxim 28 de maig. Amb el 94% escrutat, Erdogan s’ha imposat a les eleccions presidencials amb un 49,6% dels vots, mentre que el seu principal contrincant, Kemal Kiliçdaroglu, ha aconseguit el 44,6%, segons informa l’agència estatal Anadolu.

La secretària nacional de la CUP Isa Chacón i el diputat d’EH Bildu al Congrés Jon Iñarritu van ser retinguts aquest diumenge per la policia turca mentre feien d’observadors internacionals. Segons ha informat el partit, Chacón ja ha estat alliberada i ha viatjat a Istambul escortada per agents turcs i espanyols per agafar un avió.

Desenes de persones es congreguen al centre d’Istambul abans de les eleccions / ACN

L’oposició vigila possibles fraus

Kiliçdaroglu, que encapçala una aliança de sis partits contraris a la gestió d’Erdogan, ha obtingut menys suport del que preveien les enquestes. Les maniobres d’última hora del president turc per aplacar el malestar dels turcs sembla que han tingut efecte. Almenys de moment. L’agència privada ANKA dona uns resultats similars, tot i que amb una diferència més ajustada entre els dos candidats.

El recompte ha tingut lloc durant tota la nit i ha estat molt tens. L’oposició ha acusat l’agència Anadolu de no oferir “dades fiables” sobre les votacions. “La ficció, que ha començat amb un 60%, ara ha caigut per sota del 50%. Els observadors de butlletes i els funcionaris de la Junta Electoral mai han d’abandonar els seus llocs. No dormirem aquesta nit”, ha denunciat el mateix Kiliçdaroglu.

Erdogan no ha trigat a respondre. “Les eleccions del 14 de maig s’han convertit en una gran festa de la democràcia, s’han celebrat amb pau i tranquil·litat i són una expressió de la maduresa democràtica de la nostra Turquia”, ha dit. “Si bé les eleccions s’han dut a terme en un ambient positiu i democràtic i el recompte de vots continua, voler anunciar els resultats a correcuita significa una usurpació de la voluntat nacional”.