La CUP treu la carta del Quart Cinturó i l’afegeix a la de Rodalies contra el PSC

La CUP suma una nova carta a la partida de la campanya de les eleccions municipals del 28 de maig: el Quart Cinturó. Mentre Junts i ERC estan utilitzant la carta del “caos de gestió” de Rodalies per debilitar els de Salvador Illa, la CUP, treu la carta de l’autovia que els de Salvador Illa volen fer arribar fins a Granollers. Precisament, aquest dilluns a la tarda els anticapitalistes han organitzat un acte a la capital del Vallès Oriental, amb el protagonisme del seu alcaldable, Josep Maria Gontant, i els diputats al Parlament, Eulàlia Reguant i Xavier Pellicer.

De fet, el discurs de la CUP aquesta tarda ha anat en la direcció del que deia Reguant en una entrevista a El Món fa uns mesos: “Hi ha un tripartit entre PSC, ERC i Junts”. Per això, abans d’entrar a la sala Tarafa de Granollers, en declaracions a la premsa, ha etzibat un missatge directe a Junts i ERC titllant-los d’hipòcrites per negociar amb els socialistes el Quart Cinturó. “Si estan tan preocupats per Rodalies, que abandonin aquest atemptat climàtic. Sona més a política electoralista”, deia Reguant, recordant que ERC va votar a favor de tirar endavant un tram de la B-40 per aconseguir que els socialistes votessin a favor dels pressupostos de la Generalitat, encara que els republicans manifestin que estan en contra del projecte. Als socialistes els ha recordat que “cada dia hi ha desenes d’incidències i ningú se n’ha preocupat fins ara” i, als republicans, que tracten del tema del Quart Cinturó amb la mateixa ministra, Raquel Sánchez, que han reprovat.

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant amb l’alcaldable cupaire de Granollers, Josep Maria Gontan en un acte per a les eleccions municipals / CUP

Centralisme barceloní

Durant el míting, els cupaires han tret altres carpetes per afrontar les municipals, com ara el centralisme de Barcelona. La mateixa Reguant ha posat sobre la taula una problemàtica que pateixen les “ciutats dormitori”. “La gent de Barcelona ha de marxar-ne, i això no va acompanyat de la creació de llocs de treball allà on aterren”, s’ha queixat Reguant. “Podem parlar molt de sobirania i independència, però reproduïm el mateix esquema que aplica Madrid”, explica.

La diputada ha acusat Barcelona de “xuclar” recursos com l’aigua –que la CUP vol municipalitzar– però també ha posat sobre la taula altres carpetes, com el Circuit de Barcelona-Catalunya, que és a Montmeló: els cupaires asseguren que als barcelonins ja “els interessa” que no sigui a la capital. “És lamentable que hi hagi obres previstes per a l’ampliació del circuit”, ha dit. “Paguem 7,9 milions l’any per la Fórmula 1, 25 milions per l’operador privat Liberty, més 45 milions per moto GP”, deia de forma contundent.

Seguretat i mobilitat

Per la seva banda, l’alcaldable dels anticapitalistes ha posat sobre la taula la necessitat d’augmentar els carrils bici per disminuir la contaminació a la població. “Granollers sempre surt al top five de ciutats més contaminades”, ha assegurat Gontant, qui aposta per reduir el vehicle privat, pacificar la ronda i “potenciar” el transport públic. També ha proposat una qüestió en l’àmbit nacional, la “defensa” del català i de l’escola catalana, que Junts també ha portat a la campanya aquest cap de setmana. De fet, han acusat el conseller d’Educació. Josep Gonzàlez-Cambray, de “desmantellament” de l’escola pública. Els cupaires també proposen municipalitzar la neteja, fer una nova biblioteca al nord de la ciutat i crear una tarifa reduïda de consum cultural perquè “tothom pugui arribar a la cultura”.

El diputat Xavier Pellicer, portaveu de la CUP a la comissió d’Interior del Parlament i fiscalitzador permanent dels Mossos d’Esquadra, també ha participat en l’acte per debatre el seu tema estrella: la seguretat. Segons Pellicer, hi ha estudis que conclouen que el fet d’augmentar la policia o instal·lar més càmeres “no redueix el nombre de delictes”. “No pot ser que els plans de seguretat dels municipis els dissenyin des d’un despatx o una empresa privada. La seguretat és més que la policia”, ha defensat Pellicer, qui opina que s’hauria de debatre més amb els veïns de la ciutat. A més, també ha volgut recordar la persecució a l’independentisme a través dels Mossos i la policia. “No pot ser que s’utilitzin els Mossos per perseguir l’independentisme, per perseguir una causa política”, ha dit.

Granollers, un ajuntament amb domini absolut del socialisme

La CUP busca tornar a entrar al consistori de Granollers després que en els últims comicis se’n quedés fora per menys de 140 vots. Per fer-ho, han canviat el cap de llista. Si en els anteriors comicis els anticapitalistes van optar per Raquel Poveda, aquest cop encapçala la candidatura Josep Maria Gontant, qui anava com a número 2 a les eleccions del 2019 i, el 2007, ja va encapçalar la llista d’Els Verds a l’Ajuntament i no va obtenir representació. Els cupaires busquen posar fi a la majoria absoluta del PSC, qui presenta per primer cop Alba Barnusell. De fet, aquesta va prendre el relleu de Josep Mayoral l’any passat, que va plegar després de 18 anys com a alcalde.

El PSC, actualment amb 14 regidors, és la primera força a l’Ajuntament de Granollers amb quatre majories absolutes consecutives. Per la seva banda, ERC i Junts en tenen 4 cadascun, mentre que Ciutadans té dos representants i Primàries en té un. Per ERC i per Junts repeteixen els candidats de 2019, amb Núria Maynou i Àlex Sastre al capdavant de les respectives llistes a la capital del Vallès Oriental.