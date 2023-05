CCOO farà un informe propi sobre l’accident mortal a la mina de Súria

El sindicat CCOO vol fer el seu propi informe sobre el triple accident mortal a les mines de Súria del passat 9 de març, segons ha detallat aquest dilluns en un comunicat. Després que un informe intern de la multinacional ICL Iberia, que gestiona la mina de potassa del Bages, conclogués que va ser un succés “imprevisible”, CCOO considera que cal aprofundir en la investigació de l’accident “de manera clara” per identificar factors més enllà dels “immediats que van provocar l’accident”. Tres geòlegs de 28, 29 i 31 anys, un d’ells en estudiant en pràctiques, van perdre la vida després de quedar sepultats sota una roca de gairebé dues tones que es va desprendre del sostre en una galeria a 800 metres de profunditat.

L’objectiu de l’informe del sindicat és aprofundir en l’anàlisi d’altres qüestions com les condicions laborals, l’organització del treball, o la definició de funcions, entre d’altres. A més, CCOO també ha denunciat que encara no ha rebut l’estudi que va elaborar l’empresa que titllava d'”imprevisible” l’accident mortal a Súria. L’informe d’ICL també reconeixia “un error de comunicació” amb el torn de nit, que havia avisat d’una incidència en el sostre d’una zona propera a la de l’accident, a uns vuit metres, però els geòlegs no van arribar a rebre mai aquesta informació. Així i tot, l’empresa va desvincular aquest tall en la “cadena de comunicació” a l’incident. Quan es va presentar l’informe, el conseller delegat d’ICL, Patricio Chacana, va precisar que la feina de les tres víctimes era precisament visitar zones inestables i avaluar el risc per als miners que han de baixar cada dia.

L’exterior de l’accés a la mina de Súria on es va produir l’accident mortal, amb la carpa dels serveis d’emergències per al rescat de les víctimes / Q.S.

El despreniment a l’interior de les galeries i que va sepultar els tres geòlegs es va produir a primera hora del 9 de març i els cossos d’emergència van rebre l’avís cap a quarts de nou del matí. Els equips de rescat hi van treballar durant hores, però no va ser fins poc abans de les set de la tarda que van poder rescatar els tres cossos de les víctimes.