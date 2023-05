Junts treu el català en campanya: “No el podem deixar en mans d’ERC”

Junts per Catalunya ha tret una nova carpeta per fer campanya de cara el pròxim 28 de maig: el català. Després de collar Esquerra Republicana i el PSC amb el traspàs de les Rodalies, la gestió “caòtica” de les oposicions d’estabilització, la promesa electoral de Rufián amb Campuzano i el fracàs de la cimera de la sequera que va acabar amb una llei de Junts aprovada, el partit de Turull i Borràs ha volgut llançar un missatge clar cap a Esquerra Republicana: “No podem deixar el català en mans del Govern Aragonès”, ha assegurat la seva presidenta en una roda de premsa aquest dissabte a El Vendrell.

Llasat exhibeix de Guimerà i Pau Casals

La presidenta suspesa del Parlament ho ha fet acompanyada de la portaveu del partit al Parlament de Catalunya, Mònica Sales, i de l’alcaldable de Junts a la capital del Baix Penedès, Josep Maria Llasat. De fet, Llasat va ser regidor del consistori d’El Vendrell representant el PSC, ocupant fins i tot un any l’alcaldia. Amb l’inici del Procés, Llasat va trencar el carnet socialista i va afiliar-se a l’ANC. De fet, Junts es presenta en coalició amb Primàries de Catalunya a la capital del Baix Penedès. En la roda de premsa, l’alcaldable d’El Vendrell ha tret pit de dos referents culturals d’El Penedès: Pau Casals i Àngel Guimerà. “Proposem la creació de la casa de cultura popular”, ha dit Llasat, a qui li agradaria fer-ho a l’antiga cooperativa agrícola. “L’haurem d’utilitzar com a magatzem, oficines de reunions i perquè la gent de l’Ajuntament pugui ajudar a les entitats”, ha suggerit. També vol impulsar una nit literària amb el nom d’Àngel Guimerà, juntament amb un catàleg del patrimoni cultural d’El Vendrell.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, juntament amb el candidat a El Vendrell, Josep Maria Llasat / Junts

Borràs reparteix a tort i a dret

Una línia que ha seguit la presidenta de Junts, Laura Borràs, qui ha començat recordant el discurs del violoncel·lista català Pau Casals a l’Organització de les Nacions Unides (ONU). “La supervivència del català ho és tot. És la millor defensa a la nostra identitat”, ha assegurat Borràs, qui, a partir d’aquí, ha començat a repartir a tort i a dret. Primer, li ha tocat a l’Estat espanyol: “Es diu plurilingüe, però treballa contra legislar el català”, ha dit Borràs, que ha alertat de la situació actual del català i de la “persecució” de l’Estat. “L’Estat persegueix el català des de les escoles, fins a la presència del català a les plataformes digitals”, ha opinat ja en començament de campanya.

A partir d’aquí ja li ha tocat a Esquerra Republicana, recordant l’acord amb el govern espanyol a la taula de diàleg. “Van pactar que promocionarien el català a la UE, però no s’ha fet”, ha recordat Borràs, qui ho ha exemplificat en una votació del PSOE al Senat en contra de permetre el català al Parlament Europeu. “És un Govern que diu que fa, i després no fa”, ha dit Borràs, seguint el mantra de Junts des de l’oposició.

Borràs també ha enumerat diverses situacions de l’Estat contra el català, com “l’atac judicial” del 25% a les aules o els pressupostos de la Generalitat. “No hi vam donar suport perquè no hi havia prou recursos”, assegura des de la capital del Baix Penedès. De fet, la presidenta de Junts també ha recordat com el Govern va anunciar un pla d’acció pel català, però “no tenim cap grau de compliment ni índex de la seva evolució”. A més, ha instat els ajuntaments a promocionar el català després del 28 de maig i ha posat d’exemple la feina que han fet amb l’adaptació dels refugiats ucraïnesos: “Han fet una feina d’incorporació lingüística”, ha assegurat.

Pla de xoc pel català des dels ajuntaments

Per la seva banda, la portaveu del grup parlamentari, Mònica Sales, ha reafirmat que “des dels ajustaments cal acompanyar el sector cultural” i ha desgranat els quatre grans eixos de Junts per la cultura: El primer, fomentar l’associacionisme i entitats com a pilars fonamentals de la cultura, així com donar-los suport econòmic i facilitar-los llocs on poder reunir-se; el segon, apropar la cultura a la ciutadania per fer-la més accessible, treballar la cultura de proximitat. Enfortir les relacions entre l’escola i els equipaments culturals, acostar la cultura a tots els barris i crear també oficines per a joves per poder accedir a la cultura. El tercer, exigir l’ampliació de l’escena 25 fins als 29 anys, en la línia d’apropar els joves a la cultura. També la creació d’un carnet jove municipal per potenciar aquesta cultura arreu dels pobles i ciutats del país; I el quart, estudiar i protegir el patrimoni cultural.

El Vendrell, color socialista

El PSC ha governat durant 30 anys l’alcaldia d’El Vendrell, mentre que l’espai convergent ho ha fet 14. En les últimes eleccions, però, Esquerra Republicana es va quedar tan sols a un regidor d’atrapar l’actual alcalde socialista, Kenneth Martínez, qui torna a repetir al capdavant de la llista socialista. Mentre el PSC va obtenir 7 regidors, ERC en va aconseguir 6. L’actual alcalde va ser investit gràcies als 8 vots socialistes, els 2 regidors de Ciutadans i el regidor de l’Agrupació Veïnal de les Platges. De fet, aquests van entrar a govern. Per la seva banda, els republicans busquen fer el ‘sorpasso’ als socialistes, però amb un altre candidat. Si a les anteriors eleccions el cap de llista va ser en Marc Robert, aquest cop ho serà l’Alfonso Gonzàlez.

Tres partits de l’espai convergent

Pel que fa a l’espai convergent, a les últimes eleccions Llasat va anar per separat de Junts per Catalunya, qui va presentar la regidora Eva María Serramià. Tot i que tots dos van treure dos regidors, l’actual alcaldable de Junts va optar a l’alcaldia per Primàries, partit que ara es presenta en coalició amb Junts per Catalunya. Tanmateix, enguany l’espai convergent torna a presentar-se per separat. Mentre que Junts ho fa de la mà de Llasat, el PDeCAT ha presentat la llista Ara El Vendrell, liderada per Lídia Rodríguez, sota el paraigua de la coalició nacional, Ara Pacte Local.