Retiren unes crispetes del supermercat perquè tenen més pesticida del permès

La cadena de supermercats Lidl ha hagut de retirar un dels productes més populars de les seves botigues perquè el seu consum pot suposar un perill per a la salut. Segons ha informat la companyia en un comunicat, el producte retirat són unes crispetes de la marca Snack Day, que fabrica Liven S.A.. La cadena ha enviat una alerta sanitària als seus clients perquè les crispetes contenen el pesticida Clopirifós en més quantitat del que permet la llei.

L’alerta s’ha enviat a tots els supermercats de l’estat i no es descarta que s’hagin pogut vendre algunes unitats abans de detectar-se l’alerta sanitària. Per això, la cadena de supermercats demana a qualsevol persona que n’hagi comprat que revisi el número de lot i, en cas de ser un dels afectats, el retorni a un establiment. Allà li reemborsaran el preu de compra i activaran el protocol necessari per retirar el producte de la circulació.

Els productes afectats per l’alerta de Lidl són:

Crispetes amb sal 80g: EAN 4056489510567, amb dates de consum preferent abans del 20/06/2023, el 04/07/2023, el 08/08/2023 i el 05/09/2023.

Crispetes microones sal 3x100g: EAN 20657529, amb dates de consum preferent abans del 29/11/2024, el 30/11/2024, el 01/12/2024, el 19/12/2024, el 20/12/2024 i el 22/12/2024.

Crispetes microones sal XXL 6x100g: EAN 20944582 amb dates de consum preferent abans del 28/11/2024.

En cas d’haver menjat crispetes d’algun dels lots afectats, Lidl recomana anar al metge si es presenta alguns dels símptomes relacionats amb la intoxicació per pesticides, com llagrimeig, saliveig i malestar general.

Més crispetes retirades del mercat

Fa uns mesos l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ja va alertar de la retirada d’un lot de productes de crispetes amb sal per una proteïna de llet que no estava inclosa en l’etiqueta. En aquella ocasió es va tractar d’un producte d’Snack Maniac! de la marca DIA. L’alerta la van donar les autoritats sanitàries de Catalunya després d’identificar una errada en l’etiquetatge del producte.