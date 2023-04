Alerta sanitària per un producte estètic molt utilitzat

Nova alerta sanitària. La Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha detectat un certificat falsificat amb marca CE en un producte molt utilitzat en la medicina estètica. El problema d’aquest certificat és que s’hauria utilitzat per comercialitzar un producte, en aquest cas un gel d’àcid hialurònic, que no tenia l’autorització per algun motiu que l’agència desconeix. Concretament, es tracta d’un gel d’àcid hialurònic per omplir teixit tou anomenat Àcid Hialurònic reticulat/no reticular Manorui. L’agència ha advertit sobre aquest producte, que podria ser perillós perquè no està autoritzat, i ha ordenat la seva retirada.

El comunicat de l’agència apunta a que ha estat l’empresa Jining Hangxing E-Commerce Co., Ltd. de la Xina qui ha comercialitzat el producte a l’estat espanyol amb un certificat fals. L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris se n’ha assabentat arran d’una alerta de les autoritats sanitàries d’Eslovàquia, qui primer ha detectat aquest frau. Eslovàquia estava obligada segons la normativa europea a informar la resta de països membre de casos així per garantir que els productes compleixen amb les normatives sanitàries europees.

L’auge dels productes amb àcid hialurònic

L’àcid hialurònic s’utilitza cada vegada més i ha arribat a substituir el producte estrella dels procediments estètics, el bòtox, per les propietats que té. Es tracta d’una substància que es troba de forma natural al cos, a teixits i òrgans com per exemple la pell, els cartílags o el líquid sinovial. S’utilitza en productes estètics perquè permet treure les arrugues de la pell gràcies a les propietats que fan que la zona retingui aigua a la superfície de la pell i gràcies a això tingui una aparença més juvenil. Per tant, ajuda a evitar les temudes arrugues, la flaccidesa i la pèrdua de volum de la pell. A més, n’hi ha de dos tipus: