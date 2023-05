ERC busca trencar l’empat amb Junts a Manresa llançant dards a la “sociovergència”

“Som, som, som, Catalunya Republicana…”. La ‘festa’ d’Esquerra Republicana a Manresa començava amb la cançó de campanya que van estrenar a finals de març, amb els consellers Joan Ignasi Elena i Laura Vilagrà ballant. L’objectiu dels republicans a la capital del Bages és el de desencallar l’empat amb Junts de les passades eleccions. I és que ERC va guanyar les últimes eleccions municipals a Manresa únicament per 11 vots de diferència amb el partit de Turull i Borràs, trencant així una dinàmica d’intercanvi “sociovergent” de l’alcaldia de la capital del Bages des de la restauració de la democràcia. Per això, tant els dos consellers presents, com la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha llançat dards directes a Junts i el PSC. Els primers, per abandonar el Govern, i els segons, per renyar-los de la seva gestió de Rodalies arran del “caos” a l’R2 Sud.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, fent campanya per a les eleccions municipals del 28 de maig a Manresa / ERC

Elena, contra els seus excompanys: “Que ens traspassin Rodalies”

El titular d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha començat repartint a tort i a dret assegurant que “l’ordre és d’esquerres” i titllant de “rancis” als partits de dretes, enviant un missatge Junts per Manresa. Fins i tot, ha arribat a titllar d’utilitzar una política “populista” al candidat de Junts, Ramon Bacardit, qui ha criticat en més d’una ocasió la seguretat de la capital del Bages. “El seu partit fa 12 anys que gestiona la seguretat de la ciutat”, recordava el conseller Elena, qui ha estat el primer a treure la ‘carpeta Rodalies’. “Del partit de Rodalies que només gestiona la Renfe a Catalunya, lliçonetes les justes, que en són experts”, deia Elena als seus excompanys de partit.

Tot i això, qui ha repartit més ha sigut Marta Vilalta, qui, més enllà d’utilitzar la gestió “caòtica” del govern espanyol de les Rodalies, ha recordat com el seu partit és l’únic que pot dir que “té 90 anys sense corrupció”. “La resta no defensen aquests valors republicans”, ha opinat Vilalta amb l’eslògan ‘Futur Republicà’ al darrere. La secretària general adjunta tampoc s’ha oblidat de la marxa de Junts del Govern de la Generalitat: “Uns el que fan és abandonar la ciutadania quan abandonen les institucions”, criticava Vilalta al partit de Turull. També ha tret pit d’haver aprovat “el pressupost més expansiu de la història” i el fet d’haver “aconseguit fer seure l’Estat per tal de treballar en una resolució democràtica del conflicte”. Vilalta també ha instat a l’independentisme a “tornar a votar, tornar a guanyar i poder aplicar-ne el resultat” i aconseguir que la ciutadania tingui els “valors republicans”.

La portaveu i secretària general adjunta d’ERC, Marta Vilalta, fent campanya per a les eleccions municipals del 28 de maig a Manresa / ERC

Vilagrà ‘juga’ a casa seva

Per la seva banda, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ‘jugava’ a casa seva, ja que va ser batllessa d’una població del Bages: Santpedor. Per això, esperonava als seus simpatitzants per “tornar a tenyir el Bages de color groc”. “Tenim 15 alcaldies, governem el consell comarcal al Bages. L’any 2023 ho tornarem a fer”, etzibava Vilagrà, qui ha enumerat les inversions que ha fet el Govern d’Aragonès a Manresa. De fet, també recordava com de “feliç” va ser quan va ser alcaldessa de Santpedor durant 12 anys. “Quan ets alcaldessa, poses cara a les polítiques”, assegura.

Marc Aloy exhibeix gestió

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha exhibit gestió, sobretot centrant-se en una de les carpetes més polèmiques de la capital del Bages: la seguretat. Ha tret pit de la comissaria del passeig de la república, així com la col·locació de càmeres. “Han passat coses, però hem actuat”, ha assegurat Aloy davant les crítiques dels altres partits. “Hem recuperat les patrulles compartides, hem millorat la il·luminació i la neteja”, ha dit Aloy, qui ha admès que només amb policia “no ho resoldrem”: “Hem aplicat polítiques socials”. De fet, ha proposat la policia de barri i un nou pla de seguretat. També ha optat per 100 nous habitatges públics i la revolució del parc del cardener, així com la plantació de 2.000 arbres. “Tornaré a tots els barris per fer la llista de tot el fet urgent que hem de resoldre”, prometia Aloy amb una foto de la seu de Manresa al costat

Busquen trencar la diferència amb Junts

Esquerra Republicana busca reeditar l’alcaldia de la capital del Bages, que va guanyar les passades eleccions per només 11 vots a Junts per Catalunya. Aleshores, els dos principals partits independentistes van pactar repartir-se l’alcaldia. Mentre que els republicans governarien durant els últims tres anys liderats per l’actual alcalde, Marc Aloy, els junters ho farien únicament el primer any. Els dos partits van obtenir fins a 8 regidors, mentre que el PSC en va aconseguir 4, la CUP 3 i Ciutadans 2.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, en campanya per a les eleccions municipals del 28 de maig a Manresa / ERC

Trencadissa de l’espai convergent a la capital del Bages

Mentre que per part dels republicans repeteix Marc Aloy com a alcaldable, els convergents el canvien. Junts presenta Ramon Bacardit de candidat. Un exregidor d’Urbanisme durant el primer mandat de Valentí Junyent, del 2011 fins al 2015. Bacardit es presenta amb una marca coneguda, però es troba amb la contradicció que ha de fer campanya d’oposició tenint regidors al govern municipal actual.

L’altra opció ‘postconvergent’ és Impulsem Manresa, que presenta Joan Vila com a candidat. Vila ha prioritzat el discurs de la inseguretat i l’incivisme en les seves intervencions públiques. Totes dues formacions es repartiran l’herència de l’exalcalde Valentí Junyent, que es retira de la política i també es desmarca de les dues candidatures que ocupen el seu buit. No s’ha posicionat ni al costat dels uns ni dels altres.