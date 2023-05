VÍDEO | El lapsus de l’alcalde de Reus: “Ha de guanyar Convergència i Unió”

Junts per Catalunya ha celebrat aquest divendres al vespre un acte de campanya de cara al pròxim 28 de maig a Reus per donar suport a la seva alcaldable, Teresa Pallarès. Present hi havia la guàrdia pretoriana del que havia sigut Convergència i Unió i que s’ha traslladat cap a Junts. Entre ells, el secretari general de Junts, Jordi Turull, o el president del grup parlamentari, Albert Batet. Per donar suport a Teresa Pallarès a l’acte també hi havia l’encara alcalde de Reus, Carles Pellicer, que plega després de 12 anys al capdavant de l’ajuntament de la capital del Baix Camp. I Pellicer ha protagonitzat l’anècdota de la nit. Acostumat a fer mítings i discursos de quan havia de defensar Convergència i Unió, Pellicer ha tingut un “lapsus momentani” i ha defensat que, a Reus, havia de guanyar CIU: “Que sàpiguen que a Reus ha de guanyar Convergència i Unió”, ha etzibat davant les rialles i els aplaudiments dels presents a la sala Santa Llúcia.

Data de publicació: divendres 12 de maig del 2023, 20:56 Localització: Reus Autor: Arnau Martínez / Ariadna Escoda

Un passat convergent

Immediatament, Pellicer s’ha adonat de l’errada i ho ha corregit entre rialles, malgrat que ha reivindicat, d’alguna forma, aquest espai polític. “És el passat meu. És així això. En qualsevol cas, Junts per Reus”, ha dit Pellicer. Tal com explica l’ACN, l’alcalde també ha tret pit dels seus dotze anys al capdavant de l’ajuntament, assegurant que “l’èxit” de Junts per Reus és la “proximitat”. “Ningú més té el bagatge que nosaltres portem”, ha continuat, i ha afirmat que els pròxims anys seran “bons” perquè han deixat la ciutat “molt ben preparada”.

Pellicer dona pas a Teresa Pallarès, membre de l’executiva nacional del partit. Tot i això, l’actual alcalde de Reus, en el moment del trencament entre el PDeCAT i Junts per Catalunya, va romandre en el primer. Amb tot, aquest estiu passat, Pellicer va estripar el carnet del PDeCAT en una roda de premsa després de l’acord entre Ara Reus (partit amb dos regidors a l’Ajuntament) i el partit de Bonvehí per presentar-se conjuntament a les eleccions municipals d’enguany. Si bé és cert que, aleshores, ja era conegut que Pallarès substituiria Pellicer i que ho faria sota el paraigua de Junts.

L'anècdota de la nit electoral de @JuntsXCat pel #28M l'ha protagonitzat l'alcalde Carles Pellicer des de Reus, que fent una crida a la participació, ha clamat que a "a Reus ha de guanyar Convergència i Unió".



🎥✍️El moment, a l'@agenciaacn: https://t.co/C5lvEdrvIv pic.twitter.com/oUC5IAbRoD — Arnau Martínez Teruel (@arnaumt_) May 12, 2023

Crítiques a ERC i PSC

En el mateix acte, Junts per Catalunya també ha volgut carregar contra el PSC per la gestió de les Rodalies, una carpeta que estan utilitzant sovint tant Junts com ERC per desgastar els socialistes. Mentre els republicans ho feien a Manresa de la mà dels consellers Elena i Vilagrà i la secretària general adjunta, Marta Vilalta, Junts ho ha fet aquest vespre a Reus tenint a Turull com la veu cantant. “Heu vist algun socialista criticar Rodalies?”, ha preguntat. “A ells se’ls en fot si una persona arriba tard a la feina”, ha continuat mentre assegurava que per als càrrecs electes municipals “primer és el partit”.

A més, el secretari general de Junts també ha volgut collar el Govern: “És especialista a no escoltar, tenen el 80% emprenyat”. Una línia que ha seguit el president del grup parlamentari, Albert Batet. “Ens han fet passar vergonya”, ha dit anomenant qüestions com el procés de les oposicions que s’hauran de repetir o la sequera. El vallenc ha acusat ERC “d’incompetència” en la “gestió” i en la “negociació”, fixant-se en la reforma del Codi Penal. Pallarès és actualment regidora al govern de Carles Pellicer, qui govern juntament amb Esquerra Republicana i Ara Reus.