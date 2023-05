Junts denuncia ERC a la Junta Electoral per “ús electoralista” del Govern

Junts per Catalunya ha denunciat a la Junta Electoral de Zona de Barcelona (JEZ) que ERC està fent “ús electoralista i partidista” del Govern. La formació de Laura Borràs i Jordi Turull ha presentat dos escrits a l’òrgan electoral en què recull articles de premsa publicats en període electoral que fan referència a les campanyes assolides per diverses conselleries i que tenen “un contingut clarament electoralista”. Els juntaires presenten aquests dos recursos perquè la JEZ “analitzi i valori” si aquestes actuacions de l’executiu català “s’adeqüen a la necessària neutralitat institucional”. En un comunicat, el partit també puntualitza que les denúncies no paralitzen l’acció de la Generalitat, sinó que “impugna la propaganda, que està prohibida en campanya electoral”.

Junts ha impugnat diversos anuncis i actuacions de l’executiu de Pere Aragonès, com la campanya de prevenció d’incendis forestals, al·legant que s’està incomplint l’article 50 de la llei orgànica del règim electoral general (LOREG). Segons aquesta norma, des que es van convocar les eleccions el passat 3 d’abril i fins al mateix dia dels comicis, el 28 de maig, el Govern s’ha de limitar a fer comunicacions públiques adreçades a la “salvaguarda de l’interès públic i el correcte desenvolupament dels serveis públics”. La formació demana “joc net” durant la campanya electoral i la garantia que hi haurà “neutralitat institucional” durant el període electoral.

Junts denuncia el Govern a la Junta Electoral per fer “electoralisme” amb la campanya de prevenció d’incendis forestals | ACN (Pol Solà i Albert Segura)

La campanya forestal i l’expropiació d’habitatges buits

En les denúncies, a més d’impugnar la presentació dels mitjans aeris de la campanya de prevenció d’incendis forestals, també qüestionen l’anunci sobre l’expropiació d’habitatges buits de grans tenidors i l’acte de lliurament de diplomes del curs de formació bàsica per a bombers encapçalat pel conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, que va confirmar les noves places previstes per al cos. Junts també es queixa de l’anunci sobre la creació d’un cos d’acció exterior i Unió Europea de la Generalitat.