Cadena perpètua a l’infermer que sedava pacients perquè no el molestessin

Un infermer alemany -identificat només com a Mario G.- ha estat condemnat a cadena perpètua per un tribunal de Munic per haver sedat pacients perquè no el molestessin durant el seu torn de feina. Una pràctica que va provocar la mort de dos pacients, de 80 i 89 anys, el passat 2020. L’home estava acusat per dos delictes d’assassinats i sis d’intent d’homicidi i, aquest dilluns, el jutge ha emès la sentència que confirma la seva culpabilitat en tots els casos i el condemna a 27 anys de presó. En l’arrencada del judici, el gener d’aquest any, l’infermer va al·legar que bevia molt alcohol abans de l’inici de la seva jornada i va reconèixer que va cometre “un gran error”.

No podrà tornar a exercir d’infermer

A més d’una condemna a cadena perpètua, el tribunal de Munic també ha sentenciat que l’acusat no podrà tornar a exercir com a infermer mai més. El jutge també ha posat en qüestió que l’individu pugui arribar a beneficiar-se d’alguna mesura per sortir de la presó un cop hagi complert 15 anys de la condemna.

L’infermer alemanys estava acusat de dos delictes d’assassinat i sis intents d’homicidi | Pixabay

El judici va començar al gener i la defensa la formaven els advocats Oemer Sahinci i Benedikt Stehlein. L’acusat va admetre haver “comès un gran error” i, en la seva declaració, va afirmar que abans de cada torn bevia molt alcohol. Això provocava que es quedés adormit i, per tal que el “deixessin tranquil”, subministrava sedants, adrenalina o anticoagulants als malalts que es trobaven en una unitat intermèdia entre la planta i les cures intensives.

L’intel·lectual i escriptor alemany Hans Magnus Enzensberger va ser objectiu d’aquestes sedacions fins a tres vegades el novembre de 2020. Enzensberger va sobreviure a aquests intents d’homicidi i va morir per causes naturals el novembre de 2022, a l’edat de 93 anys. Dos pacients de 80 i 89 anys, però, van morir a causa de l’administració de drogues per part de Mario G.