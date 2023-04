La infermera del ‘puto C1’ es queixa que li van fer un “interrogatori policial”

La infermera andalusa del polèmic vídeo del puto C1 de catalán s’ha queixat que un instructor del Departament de Salut la va sotmetre a un “interrogatori policial” durant la investigació oberta per la Generalitat arran de la polèmica. Segons informa el diari El Mundo, Begoña Suárez va necessitar l’ajuda de la seva advocada per entendre les preguntes que li van fer el passat 28 de març, quan va ser citada per Salut per difondre un vídeo sense mascareta i en horari de feina en el qual criticava que es demani el nivell C1 de català per presentar-se a les oposicions d’infermeria.

La Generalitat tracta el cas, que va aixecar molta polseguera pel menyspreu que la infermera del Vall d’Hebron va mostrar pel fet que es demani un nivell mínim de català per exercir a Catalunya, com una “informació reservada”. La reunió es va produir tres dies abans que s’acabés el contracte de la noia, que l’Institut Català de Salut (ICS) no va renovar. El diari madrileny cita fonts pròximes a la investigació per denunciar el “to policial i agressiu” de l’instructor de Salut durant l’entrevista amb la infermera gaditana i les altres companyes que apareixen al vídeo.

La infermera del vídeo polèmic de Tik Tok / Twitter

Les infermeres defensen que el vídeo es va gravar durant un descans

Durant les entrevistes amb les infermeres, que van durar uns 50 minuts amb cadascuna, els van fer fins a 40 preguntes i, segons fonts de l’hospital barceloní citades pel diari, en cap moment s’hauria parlat de la seva feina o de la qualitat assistencial. També asseguren que és la primera vegada que s’obre una investigació per la gravació d’un vídeo a l’hospital, una situació que es dona amb regularitat. Les infermeres s’haurien defensat dient que el vídeo es va gravar durant la pausa per dinar.

Excepte la infermera protagonista del vídeo, la resta d’infermeres han pogut renovar el seu contracte amb el Vall d’Hebron i esperen el resultat de la investigació, que podria acabar amb l’obertura d’un expedient malgrat que el conseller de Salut, Manel Balcells, va assegurar que les perquisicions s’havien aturat quan es va decidir no allargar el contracte de Suárez.