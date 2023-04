L’acusat de matar a trets un home a Canovelles va intentar fugir del jutjat

El jove acusat de matar un instructor de tir a Canovelles el dissabte passat ha tornat a demostrar que és un home perillós i violent. Aquest dimarts, mentre es trobava a l’espera de passar a disposició judicial, va intentar escapar de manera sobtada. Tal com ha avançat aquest dimecres El Caso i ha confirmat l’ACN, quan el portaven a declarar davant del jutge de guàrdia del jutjat d’instrucció número 5 de Múrcia, el detingut va provar de fugir per les escales d’accés a les oficines, però els policies que s’encarregaven de la seva custòdia van sortir darrere seu i el van interceptar ràpidament. El magistrat va decretar presó provisional comunicada i sense fiança per la mort del treballador del club de tir del municipi català.

Roger L.S, de 19 anys i de les Franqueses del Vallès, està imputat pels delictes d’homicidi o assassinat, dues detencions il·legals, tinença il·lícita d’armes i un delicte de resistència o atemptat en connexió amb delictes lleus de lesions. A més, el jutjat no descarta amenaces a les persones que l’imputat va retenir de forma il·legal. Tots aquests delictes els hauria comès entre dissabte passat, 8 d’abril, quan va matar a trets un home a Canovelles fins a la seva detenció a Múrcia, 24 hores després. El detingut, que està a l’espera de ser traslladat a Catalunya on el jutjat d’instrucció número 2 de Granollers assumirà la causa, és un exmilitar de l’Exèrcit de Terra que va estar poc temps de servei i es va donar de baixa voluntària.

El militar detingut per matar un home a Canovelles ha entrat a presó / Europa Press

Cinc trets contra l’instructor de tir

El crim va tenir lloc cap a les 19.30 hores de dissabte al Club de Tir de Precisió Granollers, situat a Canovelles, del qual l’acusat n’era soci. Per motius que encara es desconeixen, quan ja no quedava ningú al recinte i l’instructor de tir estava d’esquenes netejant i recollint, el jove va disparar-li fins a cinc vegades, provocant-li la mort. Abans de fugir, l’individu va agafar diverses armes del club, les quals va utilitzar per amenaçar una conductora que es trobava en una gasolinera pròxima i la va obligar a dur-lo fins a Barcelona. Un cop allà, va tornar a utilitzar una arma per intimidar dues joves que estaven en una estació d’autorentatge i també les va forçar a traslladar-lo en cotxe. Aquesta vegada, però, fins a Múrcia. Un cop allà, la Policia Nacional el va localitzar i el va detenir.